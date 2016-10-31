لندن: لا علاقة لنا بمؤتمر الجمعية البريطانية السورية المنعقد قرب سجون الأسد

دبي - د ب أ – أعلن مسؤول بريطاني أن حكومة المملكة المتحدة لا تدعم المؤتمر المنعقد حالياً بدمشق، بدعوة من الجمعية البريطانية السورية حول “الواقع الراهن في سوريا” كما أن المؤتمر “لا يمثّل الحكومة البريطانية.”

وقال الممثل البريطاني الخاص لسوريا، جاريث بايلي، عبر مركز الإعلام البريطاني في دبي، “ننصح بشدة بعدم المشاركة في مناسبات، وأحداث من هذا النوع لأسباب أمنية، بسبب الأوضاع الخطيرة في سوريا، ولأن هذه المناسبات تجازف بتعرضها للتلاعب من أجل الدعاية والترويج للنظام السوري.”

وأضاف بايلي “هذا المؤتمر ينعقد في مكان ليس ببعيد عن سجون نظام الأسد حيث يوجد العديد من السجناء السياسيين المعتقلين من مفكرين وكتّاب وقادة رأي في سوريا.”