برلين تتعهد بمساعدة إيطاليا فى مواحهة الزلازل

برلين – د ب أ -عبرت الحكومة الألمانية عن تعاطفها الشديد مع إيطاليا، في مواجهة تداعيات الزلازل التي ضربت مناطق واسعة من إيطاليا مؤخراً.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الاثنين، في برلين إن حكومة بلاده ستظل تقف إلى جانب إيطاليا “في كل وقت، وفي كل مكان تكون فيه هذه المساعدة ضرورية”.

كما عبر زايبرت عن تأثره البالغ بما أفضت إليه هذه الزلازل الشديدة من فقدان أبنية أثرية تعتبر من المعالم التاريخية لإيطاليا.

وفي الوقت ذاته عبر المتحدث باسم الحكومة الألمانية عن سعادته بأن الزلازل الأخيرة لم تؤد هذه المرة أيضاً إلى ضحايا.

وأشار زايبرت إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدت بالفعل عقب تعرض أجزاء من إيطاليا لزلزال في آب/أغسطس الماضي بتقديم مساعدات لإعادة إعمار المناطق المنكوبة.

وردا على سؤال عما إذا كان سيتم تخفيف معايير عجز الموازنة بالنسبة لإيطاليا في إطار ميثاق الاستقرار الأوروبي قال زايبرت إن ميثاق الاستقرار الأوروبي يحتوي على قدر من المرونة يمكن استخدامه بذكاء ويجب استخدامه بذكاء مضيفاً: “هذا هو موقف الحكومة الألمانية”.

و ذكرت السلطات الإيطالية الاثنين أن السكان في وسط إيطاليا يعيشون في حالة من التوتر بسبب التوابع الزلزالية المستمرة بعد زلزال أمس الأحد .

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين أن قوة أشد الهزات الأرضية التابعة التي سجلت اليوم الاثنين بلغت 2ر4 درجة بمقياس ريختر.

ومثل الزلزال الرئيسي الذي وقع أمس الأحد وبلغت قوته 5ر6 درجات بمقياس ريختر ، كان مركز الهزة الأرضية التابعة القوية اليوم أيضا بالقرب من بلدة نورتشا في إقليم أومبريا.

وما زال الآلاف من سكان إيطاليا بلا مأوى بعد الدمار الواسع الذي خلفه زلزال أمس.

وقضى الكثيرون من سكان وسط إيطاليا ليلتهم في مراكز إيواء الطوارئ أو في سياراتهم، نظرا لعدم وجود خيارات سكن أخرى.

وأفادت تقارير بحدوث دمار أيضاً في روما ،والتي تبعد 110 كيلومترات فقط جنوب غرب نورتشا .

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الأمر تطلب غلق كنيستين لأسباب تتعلق بالسلامة .