الحكيم: لا نسمح لأي مقاتل أجنبي بأن يقاتل على أرض العراق

بغداد- د ب ا- صرح الزعيم الشيعي عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الاثنين، أن العراق على وشك حسم معركة الارهاب ضد داعش في الموصل / 400 كم شمالي بغداد./

وقال الحكيم، خلال اجتماعه برئيس السلطة القضائية في إيران، الشيخ آملي لاريجاني، الذي يزور العراق حاليا “إن العراق وشعبه رأس رمح المواجهة ضد للإرهاب”.

واضاف: “ان العراق على وشك حسم معركته ضد الارهاب في نينوى والقضاء على الخلافة المزعومة لداعش، وبتحريرها سنعلن الانتهاء من تحرير كامل الاراضي العراقية”.

واوضح الحكيم: “أن الشعب العراقي زاد وحدة وتماسكا تجاه الحرب ضد داعش، ونصر بقوة على ان نتحمل اعباء المعركة العسكرية بمفردنا، ولا نسمح لأي مقاتل اجنبي بان يقاتل على ارض العراق، ونرفض هذه المشاركة، برغم ان بعض دول الجوار ارادت ان تقحم نفسها بقوة وتدخل بهذه المعركة لتحقيق توازنات معينة لصالحها، وان العراقيين اجمعوا على وحدة ارضهم وسيادتهم، وانهم قادرون على تحرير اراضيهم”.

وقال” إن التحالف الوطني بوصفه الكتلة البرلمانية الاكبر يعد العدة لتقديم وثيقة وطنية مهمة للتسوية الوطنية تمثل مشروعا سياسيا جامعا للعراقيين بالتزامن مع تحرير مدينة الموصل، وانه مشروع سياسي جامع سيكون متزامنا مع النصر العسكري”.

يذكر أن تركيا اعلنت مرارا عن عزمها المشاركة في عملية تحرير الموصل، ولكن العراق اعلن رفضه مرارا لذلك.