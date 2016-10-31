مسؤول جزائري يتهم فرنسا بإخفاء الأرشيف المهرب من الحقبة الاستعمارية

الجزائر- الأناضول- اتهم مسؤول جزائري، الإثنين، السلطات الفرنسية بإخفاء الأرشيف المهرب الذي يعود للحقبة الاستعمارية (1830 – 1962) ووضعه في أماكن يُجهل الكثير منها.

وجاء ذلك في حوار للمدير العام للأرشيف الوطني الجزائري (هيئة حكومية) عبد المجيد شيخي لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 62 لاندلاع الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني 1954.

وقال شيخي إن “الأرشيف الجزائري المهرب من قبل فرنسا ما بين (1961- 1962) تم نقله إلى مخازن يُجهل مكان الكثير منها، بعد أن كان متمركزا أساسا بمركز الأرشيف بباريس والمركز الجهوي (مركز فرعي للأرشيف) بكس أون بروفانس قرب مرسيليا”.

وسبق للوزير الجزائري للمجاهدين (قدماء المحاربين) الطيب زيتوني أن قال في تصريحات صحفية في فبراير/ شباط الماضي، إن بلاده تسلمت 2 بالمائة فقط من الأرشيف الموجود لدى فرنسا منذ بدء الاحتلال عام 1830.

وفي ذات التصريحات شدد نفس المسؤول على أن الجزائر عازمة على استرجاع الأرشيف من فرنسا كاملا بما في ذلك الذي يحمل طابع “سري للغاية”.

ووفق عبد المجيد شيخي فإن “السلطات الفرنسية قامت قبل خمس سنوات ببعثرة الأرشيف الوطني المرحّل (من الجزائر إلى فرنسا) ونقل الكثير منه إلى أماكن أخرى ولم نعد نعلم في الكثير من الأحيان أين يوجد الآن”.

وكانت الجزائر وفرنسا قد وقعتا عام 2009 على اتفاقية تعاون من أجل الوصول إلى حل حول طريقة تسليم الأرشيف الجزائري الموجود على الأراضي الفرنسية، إلا أن الأمر اقتصر على الاتفاق حول تسليم نسخ عنه وذلك بصورة “مرحلية ومؤقتة” وفق المسؤولين الجزائريين.

وأشار شيخي إلى أن فرنسا وبدل تمكين الجزائر من الشروع في العملية المتفق عليها، قامت بإيجاد سلسلة من الحجج على غرار ضرورة تكفل الجزائر برصد الأرشيف الذي يهمها.

ويؤكد مؤرخون أن الأرشيف الجزائري بفرنسا يتواجد خصوصا بالمركز الوطني للأرشيف بباريس، وأيضا بالمركز الجهوي الخاص بأرشيف المستعمرات الفرنسية السابقة الواقع بمنطقة اكس أون بروفانس قرب مدينة مرسيليا جنوبي البلاد.

واعتبر مدير الأرشيف الوطني الجزائري أن فرنسا واصلت مسعاها التعجيزي من خلال المطالبة بالتكفل بالفرق التقنية للبحث والنسخ.

وذكر في هذا الصدد “مواصلة لمسعاه التعجيزي طالب الطرف الفرنسي أيضا بأن تتكفل الجزائر بمسألة توفير الفرق التقنية التي تقوم بالبحث ونسخ الأرشيف”.

وتابع “هذا ما يتطلب عددا كبيرا جدا من المختصين في الأرشيف الذين سيكون عليهم التنقل إلى فرنسا”.

وأفاد ذات المسؤول بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق وسط لم يتم تنفيذه بعد، يقضي بتمكين الطرف الجزائري من تسلم نسخ عن الرصيد الأرشيفي الذي تم الانتهاء من رقمنته.

واتهم السلطات الفرنسية بالتضليل فيما يخص أرقام الأرشيف المهرب.

وقال شيخي “مسألة الكم هنا لا تعني شيئا في حقيقة الأمر” أضاف “ذاكرة الجزائر المحفوظة ضمن هذا الأرشيف تفوق بكثير الرقم الذي يتم تدوله والذي يقدره بعض الباحثين و المؤرخين ب 60 طنا”.

وتتعامل فرنسا مع هذا الأرشيف وفقا لقوانين تحدد ما هو متاح للإطلاع (المواد القابلة للتبليغ) والتي لا يمكن للجمهور الوصول إليها إلا بعد مرور فترة زمنية تتراوح بين 20 و100 سنة وأخرى تظل سرية للغاية لكونها مصنفة في خانة الأمن الوطني.

وأشار شيخي إلى أن فرنسا ادعت إعادة الأرشيف الذي يعود للحقبة العثمانية كاملا لكن هذا الأمر غير صحيح.

وذكر بالقول “تبقى الكثير من رسائل الدايات (لقب حكام الجزائر خلال العهد العثماني وحتى عام 1830) مع الملوك الفرنسيين بحوزة الطرف الفرنسي ولم يتم استلام و لو نسخ عنها”.

وأضاف “أما فيما يتعلق بالمعاهدات التي تم إبرامها آنذاك وعلى مدار ثلاثة قرون فقد اقتصر الأمر على تسلم الجزائر للقائمة التي تتضمنها فقط”.

وأوضح المسؤول الجزائري أن بلاده تتعامل مع طرف (فرنسا) له أسباب قوية تدفعه لعدم تسليم هذا الأرشيف.

ليضيف بالقول “الموضوع لا يتعلق بموازين القوى ونحن نعمل على أن يتم التعامل في هذه المسألة ضمن النظام السياسي للدولة الجزائرية”، وتابع “جولات التفاوض لم تتوقف لقد أضحت أكثر ليونة لكنها لم ترتق لدرجة النية المطلقة”.

وشكل ملف الأرشيف مصدر تجاذبات بين الجزائر وفرنسا لعقود طويلة، وكان دوما في صلب لقاءات المسؤولين الجزائريين بنظرائهم الفرنسيين، لكن الملف ما زال عالقا ولم تتم تسويته رغم مرور أكثر من 54 سنة على استقلال الجزائر.