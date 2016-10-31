أقوال طليقة نجل هالة فاخر أمام النيابة تكشف قيمة دخلها

القاهرة ـ لم تبت المحكمة بعد في القضية التي تقدمت بها هالة حسن، طليقة نجل الفنانة المصرية هالة فاخر، والتي اتهمته فيها بعدم الإنفاق على نجله، وطالبت بنفقة له.

أقوال هالة حسن أمام نيابة الاسرة كشفت تفاصيل جديدة عن الحياة الشخصية لهالة فاخر، حيث كشفت أن الفنانة تتقاضى شهريا ما يقارب الـ50 ألف جنيه سواء من عملها كفنانة أو مقابل عملها في تقديم البرامج، وأنها كانت تعطي ابنها مبلغ قيمته 5 آلاف جنيه شهريًا.

طليقة نجل هالة فاخر قالت إن زوجها ليس له دخل وأنه يحصل على دخله من والدته التي كانت تصرف على منزلهما، وأن ذلك كان سبب خلافها معه، لافتة إلى أن والدته منذ طلاقهما لم تعد تمنحها أي أموال من اجل حفيدها.

هالة فاخر قد علقت على هذا الأمر من قبل، وقالت إن ما قالته طليقة ابنها غير صحيح، وعبرت عن ذلك بقولها: “بدفع تمن غلطة ابني”.

يُذكر أن طليقة نجل هالة فاخر تقدمت ضدها وضد ابنها حسين أيمن حسين صدقي برفع دعوى نفقة من أجل ابنتها جاسمين، وشكت من اهمال الفنانة لحفيدتها.