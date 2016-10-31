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طبيب روسي أشهر إسلامه للزواج من الفنانة المصرية ياسمين كساب

Oct 31, 2016

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القاهرة ـ أشهر الطبيب الروسي آرتيوم كوشرجيان إسلامه كي يتمكن من الزواج من الفنانة المصرية ياسمين كساب بعد قصة حب جمعتهما وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وشهد فندق الفورسيزون في القاهرة الخميس الماضي حفل زفاف العروسين، بعد أن أنهى العريس إجراءات اعتناق الإسلام، واختار اسم “عمر”.

وسيقيم العروسان في العاصمة الروسية موسكو حفلًا ثانيًا لزفافهما.

وينوي العروسان قضاء شهر العسل ما بين موسكو وتايلاند وأمستردام.

ولعبت ياسمين 3 أدوار في عالم الدراما التلفزيونية، هذا العام، فقدمت الفتاة الشريرة في “الأسطورة” والطماعة التي تبيع كل شيء من أجل مصلحتها الشخصية في “رأس الغول”، والرقيقة اللطيفة في “وعد”.

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