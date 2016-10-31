هاجمته حمامة فتوفي

لندن ـ تسببت حمامة في مقتل دراج بريطاني يدعىاشار نيازي، يبلغ من العمر 35 عاما بعدما ارتطمت برأسه أثناء قيادته دراجة نارية في لندن، ما يطرح السؤال التالي: كيف يمكن لحمامة صغيرة الحجم أن تتسبب في مقتل شاب؟

وبحسب صحيفة “مترو”البريطانية، أنّاشار، وهو أب لطفلين، كان يقوم بجولة على دراجته برفقة 3 من أصدقائه، لكن الحظ لم يحالفه فاعترضت حمامة كبيرة طريقه، وحجبت عليه الرؤية ما أدى إلى وفاته فورا بعد وقوعه عن الدراجة في حادث سير مأساوي.

يُذكر أن هذا الأب توفي في 14 آب/اغسطس، حيث كان ينتظر عيد ميلاد ابنته الصغرى التي أتمت عامها السادس، لكن المؤسف في الأمر هو أن الأصدقاء الذين تواجدوا برفقته حاولوا إنقاذه بكل جهد، لكن جراء الحادث الأليم توفي قبل وصوله الى المستشفى.

من جهتها، نشرت مهناز ما حصل مع زوجها على صفحة لجمع التبرعات على “فيسبوك” فجمعت أكثر من 6000 دولار ستقدمها كمساعدات خيرية لجمعيات الوقاية من حوادث السير خصوصاً الدراجات النارية.