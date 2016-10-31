التحقيق مع زوجين مَنَعَا ابنهما من الذهاب إلى المسجد
برلين ـ رفض زوجان ألمانيان السماح لابنهما بالذهاب في رحلة مدرسية إلى مسجد محلي، بذريعة تخوفهما من “الإرهاب”، مما استدعى قيام أستاذ الجغرافيا في مدرسة ابنهما بالتقدم بشكوى ضد الزوجين.
وسيَمْثُلُ الزوجان أمام المحكمة لرفضهما ذهاب ابنهما البالغ من العمر 13 عامًا إلى المسجد، رغم أن الأمر تعلق بنشاط مدرسي، بحسب “سكاي نيوز″.
وقال الزوجان إنهما سمعا في السنوات الأخيرة الشيء الكثير عن وجود “علاقة بين العنف ومعتنقي الإسلام”، ولذا فهما لا يسمحان بذهاب ابنهما إلى المسجد.
وفرضت السلطات غرامة قدرها 150 يورو على كلٍّ من الزوجين، لكنهما رفضا الدفع.
ويُتيح القانون في ألمانيا فرض غرامات على الآباء في حال عملوا على عرقلة دروس الأبناء في مؤسساتهم التعليمية.
وقال محامي الزوجين، أليكسندر هومان، إن الزوجين كانا حريصين على سلامة ابنهما، نافيًا أن يكونا قد تصرفا من باب “الإسلاموفوبيا”.
عجيب !
ففي النرويج نقدر نحن المسلمين من منع أطفالنا من زيارة الكنيسة ولم يعترض أحد
وكذلك منعت أولادي قديماً من دروس المسيحية بسبب إرباك فكر الطفل
فنحن نعلم أطفالنا بأن المسيح عبد الله ورسوله كما يقول القرآن
ولكن تغير الحال بمدارس النرويج منذ 15 سنة مضت
وأصبحت المدارس تعلم الطلاب 5 ديانات وهي الهندوسية والبوذية واليهودية والمسيحية والإسلام ولم نمنع أولادنا عنها
ولا حول ولا قوة الا بالله
* مساكين وجهلة..؟؟؟
* لو عرفوا سماحة (الإسلام)
العظيم لما تصرفوا بحماقة وغباء.
* سلام
الجهل بالإسلام سببة حكوماتنا لا تبذل الكافي لمحو هذا الفكرة الصهيونية المغزى بل تصرف المليارات على شراء السلاح لتستخدمة ضد بعضهم البعض أو على شعوبهم يافرحت ماما إسرائيل بأكبر هدية الحكومات العربية