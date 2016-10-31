محكمة إماراتية تسجن سبعة بتهمة الارتباط بجماعة حزب الله اللبنانية

الدوحة ـ رويترز ـ – ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين أن محكمة إماراتية قضت على سبعة أشخاص بأحكام تصل إلى السجن المؤبد بتهمة تشكيل خلية مرتبطة بجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن المحكمة قضت على رجل إماراتي ورجلين لبنانيين بالسجن المؤبد كما عاقبت امرأة مصرية ورجلا إماراتيا آخر بالسجن عشرة أعوام لكل منهما.

وعاقبت المحكمة عراقيا ولبنانيا آخر بالسجن 15 عاما لكل منهما.

وقالت الوكالة إن التهم شملت “تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها لحزب الله اللبناني الإرهابي… ومعلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى إمارات الدولة من النفط وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز.”