استشهاد فلسطيني بالرصاص بعد اطلاقه النار على ثلاثة جنود اسرائيليين في الضفة الغربية

رام الله ـ أ ف ب ـ استشهد شاب فلسطيني مساء الاثنين بالرصاص بعد اطلاقه النار على ثلاثة جنود اسرائيليين عند حاجز عسكري قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الجيش الاسرائيلي ان مسلحا “قام بفتح النار على القوات في الموقع، ما ادى الى اصابة ثلاثة جنود. وردا على التهديد المباشر، اطلقت القوات النار على المهاجم”.

واكدت وزارة الصحة الفلسطينية من جهتها انه تم ابلاغها ب “استشهاد فلسطيني بعد اطلاق جنود الاحتلال النار عليه عند حاجز بيت ايل” شمال مدينة رام الله.