إيران تصف انتخاب ميشال عون في لبنان انتصارا لجماعة حزب الله

بيروت ـ رويترز ـ رحبت إيران بانتخاب ميشال عون رئيسيا للبنان اليوم الاثنين ووصفته بأنه انتصار لجماعة حزب الله الشيعية حليفتها اللبنانية.

كان مجلس النواب اللبناني انتخب في وقت سابق اليوم الاثنين قائد الجيش السابق العماد ميشال عون رئيسا للبلاد منهيا 29 شهرا من الفراغ الرئاسي. والانتخاب جزء من صفقة سياسية أكدت على الدور المسيطر لحلفائه جماعة حزب الله الشيعية.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن علي أكبر ولايتي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله “إن انتخاب ميشال عون رئيسا يظهر دعما جديدا للمقاومة الإسلامية (ضد إسرائيل).”

وتابع قائلا “هذا بالتأكيد انتصار للسيد حسن نصر الله زعيم (حزب الله) والمقاومة الإسلامية في لبنان.”

كانت إيران ساهمت في تأسيس حزب الله في مطلع الثمانينات عندما حاربت الجماعة إسرائيل خلال غزوها للبنان.

وكتب مسؤول بمكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني في تغريدة على تويتر إن روحاني هنأ عون في مكالمة هاتفية ووصف انتخابه بأنه انتصار للمقاومة والتسامح العرقي في لبنان.

وذكرت محطة تلفزيون المنار التابعة لحزب الله إن نصر الله اتصل بعون لتقديم التهنئة.