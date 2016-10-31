رئيس الوزراء العراقي: اصبحنا قاب قوسين او أدنى من تحرير الموصل

الموصل ـ د ب ـ اعلن رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، أن “عملية تحرير الموصل اصبحت قاب قوسين او أدنى وبات قطع راس الافعى داعش قريبا”.

وقال العبادي لتلفزيون /العراقية/ الحكومي، مساء اليوم الاثنين، من مواقع القتال في الموصل “قلنا العام الماضي سنحرر الموصل من داعش خلال عام 2016 ونحن الان في الطريق الى تحريرها”.

واضاف “أن القوات العراقية حررت اليوم منطقة الشلالات وهي الان قريبة من الموصل واصبحنا قاب قوسين او أدنى من الموصل”.

وقال “أن القوات العراقية والحشد الوطني والشعبي والبيشمركه تبلي بلاء حسنا في كل محاور القتال، واطمئن الاهالي في الموصل أن القوات العراقية تتقدم من كل المحاور لحمايتكم، وعلى جميع الاهالي التعاون مع القوات العراقية،والحفاظ على البنى التحتية”.

واضاف “القوات العراقية تعمل حاليا على اغلاق كل المحاور على داعش، وسيتم قطع رأس الافعى داعش، وسنحطمهم في كل مكان، ونقول لهم اما الموت او الاستسلام، وان تحرير نينوى هدف نبيل بالنسبة للعراقيين جميعا”.

وقال العبادي”علينا أن نكون فخورين بالقوات العراقية لأننا في العراق نحن من يختار المحاور لقتال داعش والحرب لن تتوقف”.

كانت وزارة الدفاع العراقية قد اعلنت، اليوم الاثنين، أن قطعات المحور الشمالي شرعت بتنفيذ المرحلة الثانية من أهدافها في معركة “قادمون يانينوى” لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم “داعش”.