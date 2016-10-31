أمر ملكي سعودي بإعفاء وزير المالية بعد 21 عاماً في المنصب

الرياض- الأناضول- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، عدة أوامر ملكية أعفي بموجب إحداها إبراهيم بن عبد العزيز العساف (67 عاما) وزير المالية من منصبه، وعين بدلا منه محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجدعان.

وبهذا الأمر يكون قد أعفى الملك سلمان وزير المالية من المنصب الذي ظل يحتفظ به على مدار نحو 21 عاما، فيما يعد أقدم وزير مالية في العالم.

وجاء في أحد الأوامر الملكية، التي نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية أنه “يُعفى إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية من منصبه”.

وجاء في الأمر نفسه “يُعين محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية”.

وكان العاهل السعودي قد استبق هذا الأمر الملكي بأمر آخر أصدره اليوم بإعفاء الجدعان من منصبه كرئيس مجلس هيئة السوق المالية.

وقضى أمر ملكي آخر بتعيين العساف وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

وبهذا الأمر يظل العساف يحتفظ بعضويته في مجلس الوزراء كأقدم وزير سعودي في الحكومة.

والعساف من مواليد عام 1949، وتولى حقيبة وزارة المالية منذ يناير 1996 وحتى اليوم.