اعتقالات إثر تجمع حول ضريح قورش في إيران





طهران- أ ف ب- القت السلطات الايرانية القبض على عدة اشخاص اثر تجمع قرب ضريح الملك قورش، مؤسس الامبراطورية الفارسية الاخمينية، قرب مدينة شيراز، كما اعلنت وكالة تابعة للقضاء الاثنين نقلا عن احد المسؤولين.

وقال علي صالحي، النائب العام في محافظة فارس، كبرى مدنها شيراز، “بعد التحقيقات، تم القبض على المنظمين الرئيسيين للتجمع لمخالفتهم المعايير وترديد شعارات مناهضة لقيم” الجمهورية الاسلامية.

وأضاف، دون تحديد عددهم، “تم تقديمهم الى القضاء الذي سيتخذ اجراءات بحقهم وفقا للقانون”.

وخلال التجمع يوم الجمعة، تم ترديد شعارات تطالب بحرية التعبير، وهتافات ضد العرب وفقاً لاشرطة الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتأسست الامبراطورية الفارسية الاخمينية في القرن السادس قبل الميلاد، وامتدت ابان ذروة مجدها بين مصر الحالية ووادي السند.

وكان شاه ايران السابق، محمد رضا بهلوي، الذي اطاحته الثورة الاسلامية عام 1979 غالباً ما يؤكد انه وريث هذه الامبراطورية.

كما كان قرر تغيير التقويم الزمني جاعلا بدايته قبل 2500 سنة في اشارة الى بداية الامبراطورية الفارسية الاخمينية.