كشف تفاصيل عملية هجوم «الدولة» على كركوك وتهجير سكان قرية عربية فيها

كركوك ـ «القدس العربي»: كشف مجلس أمن إقليم كردستان، اعترافات عدد من الإرهابيين المشاركين في العملية التي استهدفت مدينة كركوك وعملية اعتقالهم من قبل القوات الأمنية الكردية، في وقت رفضت العشائر العربية التهجير القسري للعرب من كركوك بعد الحادث.

وأشار بيان المجلس، أن الهجوم الذي شنه الإرهابيون والخلايا النائمة التابعة لتنظيم «الدولة» في كركوك قد فشل، لافتاً إلى أن الإرهابيين اعترفوا بأن نحو 200 إرهابي تم نقلهم من المناطق المختلفة التابعة لقضاء الحويجة إلى ناحية بشير ومنها سيراً على الأقدام إلى قرب قرية «عبادات» ومن ثم تم نقلهم بسيارتين إلى قرب «شركة طارق» في جنوب مدينة كركوك.

وذكر البيان ان الخلايا النائمة، قامت وبواسطة أربع سيارات حمل من نوع كيا وعدد من السيارات الاخرى صبيحة يوم الجمعة 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بنقلهم على شكل مجموعات صغيرة وبأوقات مختلفة، إلى داخل مدينة كركوك.

ولفت إلى أن الإرهابيين بدأوا هجومهم في عدد من أحياء المدينة واحد المقرات الادارية والامنية والسياسية، منوهاً إلى انه بالمقابل قام المواطنون والأجهزة الأمنية في كركوك بالرد بعنف على هجوم الإرهابيين.

واشار البيان إلى ان الاجهزة التابعة لمجلس امن اقليم كردستان قامت فور حصول المواجهات بعملياتها الاستخبارية الميدانية، لافتاً إلى التمكن من إلقاء القبض على الخلايا النائمة التي ساهمت في العملية، وان هؤلاء المعتقلين اعترفوا بمشاركتهم وادوارهم في العملية.

وفي سياق ذي صلة، طوقت قوة مشتركة من البيشمركه والاسايش والشرطة المحلية، يوم امس الأول الأحد، 6 من مسلحي تنظيم «الدولة» في قرية تبعد 5 كلم شرقي مدينة كركوك.

وقال مصدر في الشرطة المحلية ،ان «القوة حاصرت 6 مسلحين من التنظيم في قرية يارمجه بناحية ليلان بالقرب من كركوك». وأضاف «ان الشرطة والأسايش والبيشمركه طوقت القرية ولا توجد أي فرصة أمام مسلحي «الدولة» للهروب».

وتشير المعلومات الواردة من الناحية، إلى أن مسلحي التنظيم تجولوا الليلة الماضية في القرية، وطلبوا من اهالي القرية تقديم الطعام لهم، لكن السكان ابلغوا السلطات الأمنية بوجودهم في القرية.

من جانبها، عبرت العشائر العربية العراقية، عن استنكارها للتهجير القسري الذي تتعرض له العوائل العربية في كركوك مطالبة الحكومة والجهات المعنية بوضع حد لما يجري هناك.

وادان اجتماع عقده مجلس العموم الوطني لشيوخ عشائر العراق برئاسة الشيخ سعد خضير شويرد الحمداني الامين العام للمجلس، جميع الممارسات «اللاأنسانية» التي تمارس ضد العشائر العربية في كركوك مؤكدين ان مواطني كركوك يمثلون «امتدادنا وعمقنا الاستراتيجي والتاريخي».

وجاء فی البیان الذي صدر في ختام الاجتماع «ان بعض الممارسات بعيدة كل البعد من الرؤى السياسية واهدافها والتي في كثير من الاحيان ومع الاسف لا تنسجم مع واقع هذا البلد العريق في تأريخه وتراثه مهد الحضارة ومهبط الرسالات وموطن الأنبياء»، داعياً المنظمات الدولية والإنسانية لإيقاف «انتهاكات حقوق الانسان ضد العوائل الامنة في كركوك».

وقرر الشيوخ المجتمعون تشكيل وفد من زعماء القبائل العراقية في كل محافظات العراق للقاء رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان العراقي وابلاغهم خطياً بالممارسات والانتهاكات اللاإنسانية التي تحدث هناك والتي تهدف إلى تمزيق نسيج المجتمع العراقي الاصيل وتحقيق اهداف مخطط لها، كما سيقدم شيوخ العشائر المجتمعة احتجاجاً لممثلية الأمم المتحدة في العراق والمنظمات الدولية لفضح ما يجري ويمارس في كركوك.

وكانت مصادر أشارت إلى قيام جماعات مسلحة كردية تنتمي لجماعات متنفذة في كركوك، بإجبار جميع سكان قرية «قوش قايا» من العرب على مغادرة القرية، اضافة إلى تهجير سكان عرب من مناطق اخرى في المحافظة، وذلك عقب مهاجمة تنظيم «الدولة» لكركوك مؤخراً.