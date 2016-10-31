﻿الرايات الحسينية… طقوس محرم وتجارة رائجة ورسائل للآخرين

بغداد ـ «القدس العربي»: تزدهر هذه الأيام تجارة بيع الرايات الحسينية في مدن العراق، ليس تزامناً مع ذكرى استشهاد الإمام الحسين في محرم فقط، بل ولاستخدامها في مجالات كثيرة أخرى.

وتعد الرايات والصور واللافتات الحسينية، من أبرز مظاهر المدن والشوارع في وسط وجنوب العراق وأكثرها انتشاراً، في محرم من كل عام، وهي ذكرى استشهاد الامام الحسين في كربلاء، وهي مناسبة هامة للتجار والباعة لإغراق الاسواق بكل انواع الرايات واللافتات التي تكون مطلوبة من الناس بشكل كبير لكي يتم نشرها في كل مكان، تعبيراً عن المشاركة في مراسم الاحتفالات بالمناسبة.

ذكر حيدر التميمي التاجر في الشورجة، مركز تجارة العاصمة العراقية لـ«القدس العربي» أن اهمية الرايات الحسينية وإقبال الشيعة عليها متميز هذا العام، مشيراً إلى سفر العديد من التجار بالسفر إلى الصين قبل موعد شهر محرم بعدة اشهر، لعقد صفقات لاستيراد كميات هائلة من الرايات واللافتات المعبرة عن المناسبة. واكد التميمي ان الصين اصبحت تتفنن في ابتكار اشكال وشعارات جديدة كل عام نظرا للاقبال الكبير عليها في العراق وإيران وغيرهما، خاصة وان اسعارها الرخيصة لا يمكن منافستها في الصناعة المحلية.

وعن استخدامات الرايات، يشير بائع الرايات ياسر حسين، ان شهر محرم يعتبر بالنسبة للبائعين، موسم النشاط المزدهر في بيع الرايات واللافتات والصور، حيث ان لها استخدامات كثيرة إضافة إلى استخدامها في تزيين المواكب الحسينية والشوارع وفوق المنازل والمنشآت والسيارات، حيث ان القوات المسلحة من الجيش والشرطة والحشد، يرفعون هذه الرايات اثناء المعارك التي يخوضونها الآن ضد تنظيم «الدولة» في الموصل وغيرها، لرفع المعنويات، حسب رأيه.

واكد ان رفع الرايات وباعداد كبيرة، يتم في مقرات القوات المسلحة وفي نقاط السيطرات الأمنية المنتشرة في كل الشوارع، كاشفا ان الوحدات العسكرية العراقية كانت سابقا ترفع رايات حسينية باعداد قليلة وفي محرم فقط بسبب انتقادات من الاطراف غير الشيعية بانحياز القوات المسلحة للشيعة، ولكنها الآن تتسابق فيما بينها في نشر الرايات والشعارات في مقراتها وعلى عجلاتها وناقلاتها ودباباتها وخاصة في مناطق المعارك، دون اهتمام للآخرين. كما ان جميع الدوائر الحكومية وسط وجنوب العراق، اخذت ترفع تلك الرايات واللافتات على واجهاتها وفوق بناياتها في محرم.

وعند التجوال في شوارع العاصمة العراقية يمكن معرفة سكان البيوت إذا كانوا من السنة والشيعة من الرايات المرفوعة فوق بيوتهم او في واجهاتها، حيث يحرص الشيعة على رفع الرايات والصور لإظهار انتمائهم الطائفي ولتحديد اتباع الطوائف الأخرى.

وتجد في المناطق ذات الاكثرية الشيعية مثل مدينة الصدر والكاظمية والشعلة والحرية، الرايات والصور تغطي كل المناطق، اما في الاحياء المختلطة فتنتشر بشكل اقل.

ويشاهد سكان العاصمة العراقية الكثير من التجمعات السكنية العشوائية المنتشرة في كل مكان، والتي يقوم سكانها ببناء دورهم على أرض الدولة بدون موافقات، حيث يحرص هؤلاء على رفع الرايات الحسينية فوق دورهم لترهيب موظفي أمانة العاصمة من محاسبتهم او مطالبتهم بمغادرة تلك المناطق. كما يقوم بعض المتجاوزون على أراضي الدولة برفع الرايات فوق المصانع والمحلات والمنشآت كنوع من الغطاء لمخالفاتهم القانونية.

ويتفق العراقيون أن الرايات الحسينية في العراق قد خرجت في الغالب عن كونها تعبر عن المراسم العاشورائية في محرم، واصبحت تعكس اهدافاً ومقاصد وغايات للناس كل حسب مصلحته، كما انها تجارة رائجة رابحة للآلاف من التجار والباعة للكسب السريع.