﻿القوات العراقية تتقدم نحو الساحل الأيسر للموصل وتحرر مدناً وقرى عدة

الموصل ـ «القدس العربي» والوكالات: قال ضابط ان القوات العراقية دخلت حي الكرامة في مدينة الموصل امس في أول توغل لها داخل المدينة بعد القتال على مدى أسبوعين في المنطقة المحيطة لطرد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

من جهتها أعلنت القيادة العسكرية العراقية، أمس في اليوم الـ15 من معركة الموصل، عن تحرير عدد من القرى والاقتراب من أسوار الموصل. وأعلنت خلية الإعلام الحربي إن قوات من الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب بدأت التقدم باتجاه الساحل الأيسر لمدينة الموصل من 3 محاور يوم امس الاثنين مستهدفة الضفة الشرقية لنهر دجلة.

وذكرت الخلية في بيان يوم امس الاثنين، أنه في «صباح امس بدأت قوات مكافحة الإرهاب والفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث في الفرقة الأولى وفرقة مشاة 16 بالتقدم باتجاه الساحل الأيسر لمدينة الموصل من ثلاثة محاور». بدورها، أعلنت قيادة عمليات (قادمون يا نينوي)، تحرير قطعات الجيش قريتين شمالي مدينة الموصل، (405 كم شمال بغداد)، فيما أكدت استمرار القطعات بالتقدم والاشتباك مع عناصر التنظيم.

وأفاد مصدر عسكري مسؤول أمس بأن القوات المسلحة قد اقتحمت قضاء تلكيف ذات الغالبية المسيحية شمال مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى. وابلغ المصدر «شفق نيوز»، ان الجيش العراقي في الفرقة 16 بدأ باقتحام قضاء تلكيف شمال الموصل، مضيفاً ان الجيش تمكن من تحرير 5 قرى عند مشارف القضاء من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. إلى ذلك ذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان ان قطعات الفرقة 16 المحور الشمالي تحرير قريتي نجموم وتل اليابس، مشيرة إلى انه لا زال التقدم مستمراً.

وفي المحور الجنوبي، أعلنت قوات الشرطة الاتحادية يوم امس الاثنين، اعادة السيطرة على قرية استراتيجية شمال ناحية الشورة جنوب مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة المتشدد.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت في بيان، ان قطعات الشرطة الاتحادية من تحرير قرية سروج الاستراتيجية شمال ناحية الشورة.

واعلن قائد قوات النخبة الأولى في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن سامي العارضي، يوم امس الاثنين، عن تحرير منطقة بزواية في المحور الشرقي للساحل الايسر لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأضاف لوكالة كل العراق [أين] أن «قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير منطقة بزواية آخر معاقل عصابات داعش الإرهابية في المحور الشرقي للساحل الايسر من الموصل». وبين، ان «قطعات مكافحة الإرهاب من المحور الشرقي ستلتقي مع القطعات المتجحفلة من المحور الجنوبي من منطقة كوكجلي تمهيداً لاقتحام الموصل».

وكانت خلية الإعلام الحربي أعلنت امس الأول الأحد ان قطعات الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت من استعادة قرية (علي رش) ضمن المحور الجنوب الشرقي لمدينة الموصل وتكبيد تنظيم «الدولة» خسائر كبيرة.

وتسعى فصائل الحشد الشعبي من جهتها إلى استعادة بلدة تلعفر في غرب الموصل وقطع خطوط إمداد الجهاديين من سوريا. لكنها ما زالت حتى الآن تخوض معارك في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من المدينة. يرد الجهاديون بأساليبهم الوحشية التي باتت معروفة.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أنها تلقت تقارير موثوقة عن أن تنظيم الدولة الإسلامية أعدم أكثر من 250 شخصاً في منطقة الموصل خلال يومين الأسبوع الماضي، كما احتجز عشرات الآلاف لاستخدامهم كدروع بشرية في مواجهة تقدم القوات العراقية. واستهدف الجهاديون القوات العراقية مرارا بسيارات مفخخة، بالإضافة إلى استخدام المدفعية والأسلحة الخفيفة.

أما خارج منطقة الموصل، فشن التنظيم الجهادي هجمات عدة، منها في مدينة كركوك الخاضعة لسيطرة الأكراد، ما أسفر عن عشرات القتلى. وهاجم تنظيم الدولة الإسلامية أيضا الرطبة في غرب العراق وسنجار في شمال البلاد. ووردت تقارير متضاربة عن تحركات التنظيم خلال المعركة، مشيرة على حد سواء إلى انسحاب عناصر منه باتجاه سوريا، وإرسال تعزيزات إلى العراق من سوريا.

وأفادت الولايات المتحدة بأن خسائر فادحة لحقت بتنظيم الدولة الإسلامية، مع مقتل نحو 900 جهادي في أول أسبوع ونصف من العملية. مع تقدم القوات العراقية، فر آلاف من المدنيين من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية بسبب المعارك الوشيكة وحكم الجهاديين. وأعلنت منظمة الهجرة الدولية امس الاثنين أن 18258 شخصا نزحوا منذ انطلاق العملية، لكن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع بشكل كبير مع اقتراب القوات العراقية من الموصل.

ووفقا للأمم المتحدة، يمكن أن يصل عدد النازحين جراء معركة الموصل إلى نحو مليون شخص، ما يمثل مشكلة كبيرة إذ أن الخيمات قيد البناء والمخطط لبنائها لا تستوعب إلا نصف هذا العدد. ويشكل النزوح مشكلة خصوصا للمجتمعات الزراعية، لصعوبة نقل المواشي وغيرها إلى المخيمات. كما أن الأمر سيزداد صعوبة على النازحين مع اقتراب الشتاء والطقس البارد.

وتشن القوات العراقية والبيشمركه بغطاء طيران التحالف الوطني، هجوماً لتحرير الموصل منذ 17 من الشهر الحالي، لطرد تنظيم «الدولة» من الموصل، واستطاعت تحرير نحو 80 قرية ومنطقة حول المدينة وتكبيد التنظيم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.