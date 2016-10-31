﻿الخارجية الفلسطينية تنتقد بشدة حالة «اللامبالاة» الدولية تجاه المستوطنات وتحذر من خطورة «بازار» تشريعاتها

غزة ـ «القدس العربي»: انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية حالة «اللامبالاة» التي يبديها الموقف الدولي، تجاه القضية الفلسطينية، وقالت إن ذلك يدفع الاحتلال الإسرائيلي لمزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين، خاصة إقامة المستوطنات التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

جاء ذلك في الوقت الذي هدد فيه أحد أقطاب حكومة اليمين الإسرائيلية بالانسحاب حال أقدمت حكومته على تنفيذ أمر قضائي بإخلاء أحدى مستوطنات الضفة الغربية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن الاحتلال الإسرائيلي في حربه على الوجود الفلسطيني «بات يستظل بحالة اللامبالاة الدولية، وغياب المواقف الدولية الرادعة، والمحاسبة الجادة على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف». وأشارت إلى أن ذلك ينفذ رغم إدراك المجتمع الدولي لـ «التأثيرات الكارثية والمخاطر الجسيمة لسياسة الحكومة الإسرائيلية وتشريعاتها وإجراءاتها العنصرية على مستقبل حل الدولتين». وقالت إنه مع بدء أعمال الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلية، تقوم قوى اليمين الحاكم بتصعيد «البازار» الداعي إلى تمرير تشريعات جديدة تساهم في تعزيز وتمكين الأيديولوجية اليمينية المتطرفة، وسيطرتها على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، عبر طرح مشاريع قوانين تكرس الاحتلال والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتغلق الباب نهائيا أمام الحل السياسي التفاوضي القائم على حل الدولتين». وأوضحت أن من أبرز تلك التشريعات المقترحة، مشروع «قانون التسوية» الذي تقدمت به عضو الكنيست عن البيت اليهودي، شولي معلم، بشأن مستوطنة عمونا، الهادف إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا في إسرائيل، والقاضي بإخلاء المستوطنة المذكورة.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن هذا المشروع يسمح في حال تمريره بـ»شرعنة» جميع البؤر والوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، إضافة إلى الحملة التي تقودها ما تسمى بـ»مجموعة الضغط من أجل أرض إسرائيل» في الكنيست، بالتعاون مع مجلس المستوطنات ومنظمات يهودية متطرفة، لتمرير مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة «معاليه أدوميم» لإسرائيل، وكذلك العديد من الحملات الأخرى الهادفة إلى الحشد، لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

وأكدت أن ما وصفتها بـ «الاجراءات الاستعمارية العنصرية» تتزامن مع تصعيد غير مسبوق في سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، كما هو الحال في العديد من المناطق وبشكل خاص في القدس المحتلة، في سباق مع الزمن لفرض حقائق استعمارية جديدة على الأرض، تحدد مصير ومستقبل الضفة الغربية المحتلة بقوة الاحتلال ومن طرف واحد. وأشارت إلى أن «هذا التغوّل الاحتلالي انفلات إسرائيلي سافر وتحلل من جميع القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتمرد على جميع الاتفاقيات الموقعة». وقالت الخارجية إن ما تقوم به إسرائيل يعتبر «دليلاً واضحاً على وجهة اليمين الحاكم في إسرائيل الرافض لأية مساع إقليمية ودولية لحل الصراع بالطرق السلمية».

يشار إلى أن حزب «البيت اليهودي» أحد أقطاب حكومة اليمين الإسرائيلية المتشددة، هدد بالانسحاب من الائتلاف الذي يقوده بنيامين نتنياهو في حالة تنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بإخلاء البؤرة الاستيطانية الأكبر في الضفة الغربية «عمونا»، والمقامة على أراض فلسطينية شرق بلدة سلواد في منطقة رام الله. وقال زعيم الحزب نفتالي بينيت قبيل بدء الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، حيث سيتم بحث قضية هذه المستوطنة «مثل هذه الخطوة تعتبر خطًا أحمر»، ودعا في ذات الوقت إلى ضم المنطقة «ج» في الضفة الغربية لإسرائيل.