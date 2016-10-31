﻿52 في المئة من الفرنسيين يؤيدون الاعتذار عن الجرائم الاستعمارية في الجزائر

الجزائر – «القدس العربي»: أسفر سبر آراء أجراه معهد «إيفوب» الفرنسي بخصوص ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا أن 52 في المئة من الفرنسيين يؤيدون فكرة تقديم حكومتهم لاعتذار رسمي عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار الفرنسي في الجزائر،وهو سبر آراء يأتي عشية احتفال الجزائر بالذكرى الـ 62 لاندلاع ثورة أول نوفمبر/ تشرين الثاني 1954.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تكون فيها أغلبية الفرنسيين مع تقديم حكومة بلدهم اعتذارات على جرائم القتل والتعذيب التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار الفرنسي، وقد أجري سبر الآراء على 1000 عينة ما فوق الـ 18 سنة، لكن النسبتين متقاربتين إلى حد ما، أما إذا نظرنا إلى سبر الآراء حسب التقسيم العمري، نجد أن ثلثي الأشخاص الذين تم استجوابهم ويبلغون من العمر 65 سنة فما فوق يعارضون فكرة الاعتراف والاعتذار عن الجرائم الاستعمارية، وهي الفئات التي عاشت فترة الاستعمار بطريقة أو بأخرى، أي أن أغلبيتها كانت من عائلات الأقدام السوداء ( المعمرين الفرنسيين الذين كانوا مقيمين في فرنسا) بالإضافة إلى الحركي ( الجزائريون الذين تعاملوا مع الاستعمار ووقفوا ضد الثورة) وهؤلاء يشكون تجمعا قويا يؤثر على كل الحكومات الفرنسية كلما حاولت القيام بخطوات على طريق الاعتراف والاعتذار.

أما إذا نظرنا إلى سبر الآراء هذا من زاوية الانتماء السياسي، سنجد أن 75 من المنتمين إلى الجبهة الوطنية ( اليمين المتطرف) يرفضون الاعتذار، وأن 62 في المئة من المنتمين إلى حزب الجمهوريين الذي يقوده الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وهو التيار الذي يتناغم إلى حد كبير مع الجبهة الوطنية، خاصة في بعض الملفات المتعلقة بالمهاجرين، والإسلام، وملف حرب التحرير الجزائرية.

ويأتي سبر الآراء هذا عشية احتفال الجزائر بالذكرى الـ 62 لاندلاع ثورة أول نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، وهي الثورة التي دامت سبع سنوات ونصف، ومكنت الجزائريين من نيل استقلالهم بعد استعمار فرنسي دام أكثر من 132 سنة، وتتزامن الاحتفالات هذه السنة مع الجدل القائم بخصوص جماجم الثوار وقادة المقاومة الموجودين في متحف الإنسان في باريس، منذ القرن ال19، وهي القضية التي لم يكشف عنها حتى عام 2011، الباحث الجزائري المقيم في العاصمة الفرنسية باريس فريد علي بلقاضي، وهو ما اثار التساؤلات عن سبب صمت السلطات الجزائرية طوال السنوات، وما إذا كانت تعلم أم لا بوجود تلك الجماجم في متحف الإنسان بباريس.

وكان وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني قد اتهم السلطات الفرنسية بالمماطلة في إرجاع الجماجم وعددها 36 جمجمة، مشيرا إلى أن باريس تتحجج بخطأ في الإجراءات من أجل التهرب من تسليم الجماجم بسرعة.

واعتبر أن قضية الجماجم التي مر عليها أكثر من قرن ونصف قرن، دليل على بشاعة الجرائم الاستعمارية الفرنسية في حق الجزائريين، متسائلا عن أي دين هذا يشرع لمعاملة بقايا البشر بهذه الطريقة.

من جهته حمل النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية المسؤولية للسلطات الجزائرية، التي لم تسترجع تلك الجماجم رغم مرور أكثر من نصف قرن على استقلال البلاد، مشيرا إلى أنه وجه سؤالا كتابيا لوزير المجاهدين بعد أن صرح مدير متحف الإنسان بباريس قائلا إن السلطات الجزائرية لم تقدم طلبا إلى السلطات الجزائرية لاسترجاع هذه الجماجم.

وحمل النائب بن خلاف المسؤولية إلى السلطات الجزائرية في تأخر استرجاع تلك الجماجم، التي يعتبر دفنها في أرض الجزائر التي استشهد أصحابها من أجلها أقل شيء يمكن تقديمه.