﻿ممثلو القوى الغربية يلتقون السراج لبحث سبل مواجهة التحديات الأمنية والأقتصادية التي تواجه ليبيا

لندن – وكالات : بدأ وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا محادثات مع رئيس الوزراء الليبي فائز ‏السراج أمس الاثنين لبحث الأزمة السياسية التي تمنع حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها من بسط سيطرتها خارج ‏نطاق العاصمة.‏

والتقى السراج ونائباه بوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيرهما ‏الإيطالي باولو جنتيلوني في مقر الخارجية البريطانية في لندن.

من جهته حذر مدير مكتب الإعلام والعلاقات الدولية بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، من مساس مؤتمر لندن باستثمارات ‏المؤسسة عبر العالم وسيادتها المالية، ما ينعكس سلبًا على الأمن القومي الليبي.‏

وأوضح، في تصريحات صحافية، أن المؤسسة الليبية للاستثمار غير ممثلة في المؤتمر المخصص لمناقشة الموازنة ‏الليبية والتسهيلات النقدية، وتحذر من انتحال الصفات والوظائف خلال فعالياته ووقائعه. إلى ذلك، أكد القريو أن مجلس إدارة ‏المؤسسة في حالة انعقاد دائم إلى حين انتهاء المؤتمر لتقييم ما يصدر عنه من قرارات أو تفاهمات وتعهدات، متوقعًا أن ‏يصدر مجلس الإدارة بيانا عقب ذلك توضيحًا لموقفه.‏

وذكرت جريدة «دايلي ميل» البريطانية، أمس الإثنين، أن الاجتماع الذي دعت إليه بريطانيا والولايات المتحدة سيتم بحضور وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الأمريكي جون كيري، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ودلوماسيين ليبيين، وممثلين من فرنسا وإيطاليا والسعودية والإمارات، وسيركز على التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه حكومة الوفاق الوطني.

وتعثرت عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية في الدولة المنتجة للنفط ‏والعضو ‏في أوبك نتيجة عدم تعيين وزير للمالية. ‏ويهدف اجتماع الاثنين ‏لمحاولة ‏بحث سبل مواجهة انزلاق ليبيا نحو الانهيار الاقتصادي.‏

وقدر تقرير أخير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، المساعدات المالية التي تحتاجها ليبيا بـ120 ‏مليون دولار مع استمرار الوضع الأمني والسياسي الهش داخل البلاد، الذي يزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية.‏

وأوضح التقرير أن الحجم الكلي للمساعدات التي تحتاجها ليبيا يصل إلى 172 مليون دولار، لم يصل منها سوى 51.7 مليون ‏دولار، أي 30٪ فقط من المساعدات المطلوبة حتى تستطيع توفير مساعدات إنسانية إلى جميع المدنيين المتضررين جراء ‏أعمال العنف والحرب الدائرة.‏

ورصد التقرير حجم المساعدات المقدمة من كل دولة، إذ قدمت المفوضية الأوروبية 15.7 مليون دولار، وصندوق الأمم ‏المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ قدم 12 مليون دولار، ومنظمات الأمم المتحدة قدمت 4.9 مليون دولار.‏

وساهمت دول عدة بينها ألمانيا، 4.7 مليون دولار، والولايات المتحدة 4.2 مليون دولار، وإيطاليا 3 ملايين دولار، وكندا 1.5 ‏مليون دولار، والسويد 1.2 مليون دولار، وغيرها من الدول.‏

وذكر التقرير أن تجدد أعمال العنف يضع ضغوطًا جديدة على حجم المساعدات المالية المتاحة لمساعدة المتضررين، محذرًا ‏من نفاد مخزونات الغذاء مع انتهاء شهر أكتوبر.‏

وكانت الأمم المتحدة وشركاؤها من منظمات الإغاثة أطلقوا مناشدة دولية لجمع نحو 10.7 مليون دولار لتوفير مساعدات ‏إنسانية عاجلة لما يقرب من 79 ألف شخص ممن نزحوا من مدينة سرت نتيجة العمليات العسكرية.‏

وذكرت «رويترز»، أمس الإثنين، أن السراج التقى واثنان من نوابه، وزراء خارجية بريطانيا بوريس جونسون، وأمريكا جون كيري، وإيطاليا باولو جينتيلوني في مقر وزارة الخارجية في لندن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في تصريحات صحافية الأحد، إن الاجتماع سيركز على سبل دعم حكومة الوفاق الوطني ودفع الأطراف الليبية إلى التوصل لاتفاق لتفادي نشوب حرب أهلية جديدة داخل البلاد، وإن النقاشات حول ليبيا ستركز على دعم ‏حكومة الوفاق الوطني، ودفع الأطراف الليبية للتوصل إلى اتفاق لتفادي نشوب حرب أهلية.‏

وأضاف سنحاول دفع الجميع للتوصل إلى اتفاق، ففي بلد مثل ليبيا، حيث يوجد ستة ملايين شخص، علينا بذل المزيد، ‏ويجب أن نكون قادرين على تحقيق نتائج أفضل مما نقوم به الآن، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية ‏الأمريكية. وأوضح كيري أنه سيلتقي في لندن ممثلين من مختلف الدول ذات تأثير مباشر داخل ليبيا.‏

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أوضح سابقًا أن اجتماع لندن سيبحث أيضًا سبل المضي في اتخاذ القرارات المتصلة بالاقتصاد، ووضع ميزانية لحين تعيين وزير للمالية. وكان البنك الدولي حذر من انهيار الاقتصاد الليبي مع استمرار الأزمة السياسية وتراجع الإنتاج النفطي وتراجع الاحتياطات البنكية.

وهناك أثران جانبيان أساسيان للاضطرابات المستمرة منذ فترة طويلة في ‏ليبيا يسببان القلق في الخارج وهما التدفق ‏الخارج عن السيطرة للمهاجرين ‏غير الشرعيين نحو أوروبا في قوارب تنطلق من سواحل ليبيا ووجود ‏متشددي تنظيم «الدولة الإسلامية» الذين يسيطرون على مناطق في البلاد.‏

وتشعر القوى الغربية بالقلق من المقاومة التي يواجهها السراج وحكومة ‏الوفاق الوطني من القائد العسكري خليفة حفتر ‏في شرق البلاد الذي عرقل ‏تصويتا برلمانيا للتصديق على الحكومة. ورفض البرلمان الليبي في الشرق ‏مرتين تشكيلا ‏حكوميا طرحته قيادة حكومة الوفاق الوطني كان يهدف لتمثيل ‏الأطراف المختلفة على الساحة السياسية الليبية.‏