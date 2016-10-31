﻿ارتفاع مؤشرات الأسواق العربية واستمرار صعود البورصة السعودية

دبي – رويترز: ارتفعت معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط أمس الاثنين، في أداء أفضل من البورصات الضعيفة في آسيا وأوروبا، مع مواصلة أسهم البنوك السعودية مكاسبها بفعل إصدار حكومي ضخم لسندات دولية.

وأتاح الإصدار للحكومة تعليق بيع السندات المحلية مؤقتا على الأقل، وساهم ذلك بالتزامن مع خطوات أخرى في تهدئة أزمة شح السيولة في النظام المصرفي الناجمة عن هبوط أسعار النفط. وانخفضت أسعار الفائدة بسوق النقد السعودية في اليومين الأخيرين.

ساعد ذلك على استمرار موجة الصعود في سوق الأسهم حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي 0.6 في المئة في تداول نشط محققا مكاسب لليوم التاسع على التوالي. وصعد المؤشر 10.1 في المئة في تسعة أيام لكنه مازال منخفضا 10.3 في المئة عن ذروته المسجلة في يوليو/تموز.

وزاد مؤشر قطاع البنوك 0.5 في المئة، مع صعود سهم البنك الأهلي التجاري أكبر بنك في المملكة 0.7 في المئة. وقفز السهم 7.7 في المئة أمس الأول في أنشط تداول له منذ يوليو تموز 2015.

وارتفع سهما «زين السعودية للاتصالات» وشركة التعدين العربية السعودية «معادن» 3.5 في المئة لكل منهما. ومع تدفق الأموال على مثل تلك الأسهم تراجع أداء مؤشر قطاع البتروكيميائيات الذي زاد 0.2 في المئة فقط. وأظهر مسح شهري تجريه رويترز لمديري الصناديق نشر أمس أن 36 في المئة منهم يتوقعون زيادة مخصصاتهم من الأسهم السعودية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 14 في المئة خفضها.

وهذا أعلى مستوى للتفاؤل حيال السعودية منذ يوليو/تموز، ومقارنة مع 14 و29 في المئة في مسح سبتمبر/أيلول.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة مع صعود سهم «إعمار» العقارية 0.9 في المئة. لكن سهم «أرامكس» للخدمات اللوجستية تراجع 3.8 في المئة، بعدما جاءت نتائج الشركة للربع الثالث من العام عند الحد الأدنى لنطاق التوقعات.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة، مع صعود سهمي بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، 2.3 و1.8 في المئة على الترتيب. ويخطط البنكان للاندماج في أوائل العام المقبل.

وصعد مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة. وأغلق سهم «أريدُ» للاتصالات مرتفعا 3.1 في المئة، بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة، حينما أعلنت الشركة أنها سجلت انخفاضا بلغ 51 في المئة في صافي ربح الربع الثالث، إلى 370 مليون ريال (101.6 مليون دولار)، مقابل متوسط توقعات المحللين في استطلاع رويترز لربح قدره 499.3 مليون ريال.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 في المئة، لكن بيانات البورصة أظهرت أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر مما اشتروا بشكل كبير، مع استمرار هبوط الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء.

وقال ثلاثة تجار عملة إنهم اشتروا الدولار اليوم بسعر 17.50-17.85 جنيه وباعوه إلى مستوردين بما بين 18 جنيها و18.2 جنيه، بينما يبلغ سعر الصرف الرسمي 8.88 جنيه للدولار. وأدى تنامي القلق من مخاطر خفض قيمة الجنيه إلى إحجام كثير من المستثمرين الأجانب عن بناء مراكز.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 6012 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.4 في المئة إلى 3332 نقطة. أيضا ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.3 في المئة إلى 4300 نقطة.

وزاد المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 10173 نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 5401 نقطة.

وهبط المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 5481 نقطة. كما هبط المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1149 نقطة.

وفي مصر ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 8386 نقطة.