﻿الدولار يتعافى بعد صدمة التحقيق في رسائل هيلاري كلينتون الألكترونية

لندن – رويترز: تعافى الدولار أمس الاثنين، ليسترد بعض الخسائر التي تكبدها مساء الجمعة، إثر إعلان مكتب التحقيقات الاتحادي أنه يجري تحقيقا بشأن رسائل الكترونية اكتشفت حديثا، في إطار التحقيقات الخاصة باستخدام هيلاري كلينتون خادما خاصا أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية.

ويرى المحللون أن فوز كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في الثامن من الشهر الجاري سيكون إيجابيا للدولار، ويفسح المجال لثاني رفع لأسعار الفائدة الرسمية في عشر سنوات في ديسمبر/كانون الأول.

وعلى النقيض فإن فوز رجل الأعمال دونالد ترامب -الذي يعتقد أنه ينطوي على إمكانية تشجيع عودة الدولارات- من المتوقع أن يثير قلق المستثمرين، مما يدعم الين وغيره من الملاذات الآمنة.

ولا يزال الدولار في سبيله لتحقيق مكاسب قوية، رغم اقبال مستثمرين على جني الأرباح الأسبوع الماضي. وارتفعت العملة الأمريكية 0.4 في المئة مقابل اليورو إلى 1.0947 دولار وتزيد نصف سنت فقط عن المستوي المتدني الذي سجل يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس حركة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.3 في المئة إلى 98.610، بزيادة 3.2 في المئة في اكتوبر/تشرين الأول، ولكنه أقل من أعلى مستوى في تسعة أشهر الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي عند 99.119 .

من جهته سجل الفرنك السويسري ارتفاعا أمام العملات الرئيسية الأخرى في مستهل تعاملات نيويورك أمس، في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الدولار، نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية. وكانت أسعار النفط قد واصلت تراجعها بعد فشل منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في الاتفاق على إطار عمل بشأن تحديد حصص الدول الأعضاء خلال اجتماع المنظمة يوم الجمعة بسبب المعارضة القوية من إيران. في الوقت نفسه فإن المستثمرين يتوخون الحذر قبل سلسلة الاجتماعات الدورية للبنوك المركزية الرئيسية في العالم لمراجعة السياسة النقدية لها.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل، حيث من المنتظر أن يشير البيان الصادر بعد الاجتماع إلى احتمال ارتفاع سعر الفائدة منتصف كانون أول/ديسمبر المقبل.

كما تجتمع لجان السياسة النقدية في بنك الاحتياط الأسترالي (المركزي) والبنك المركزي الياباني اليوم الثلاثاء، في حين يعلن بنك إنكلترا المركزي قراره بشأن السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

وسجل الفرنك السويسري ارتفاعا أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في أسواق أوروبا.

وارتفعت العملة السويسرية أمام الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوعين، مسجلة 1.2013فرنك، وأمام اليورو إلى أعلى مستوى لها منذ 6 أيام مسجلة 1.0818فرنك لكل يورو.

وارتفع الفرنك السويسري أمام الين الياباني إلى أعلى مستوى له منذ 4 أسابيع تقريبا مسجلا 30ر106 ين لكل فرنك.