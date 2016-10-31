﻿توقعات بتحرك جديد للبنك المركزي الأوروبي بسبب ضعف النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو

برلين – د ب أ: رغم ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال تشرين أول/أكتوبر الحالي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، فإن ضعف نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو يعزز التوقعات بإطلاق البنك المركزي الأوروبي حزمة إجراءات نقدية جديدة لتحفيز الاقتصاد بنهاية العام الحالي.

وكانت وكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) قد ذكرت في وقت سابق أمس الاثنين ان معدل التضخم ارتفع في منطقة اليورو إلى أعلى معدل له منذ أكثر من عامين خلال شهر اكتوبر النمصرم، وذلك في الوقت الذي حقق فيه اقتصاد المنطقة نموا متوسطا خلال الربع الثالث من العام.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي ارتفع من 0.4 في المئة في أيلول /سبتمبر الماضي إلى 0.5 في المئة في اكتوبر / تشرين الإول ليصل إلى أن أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو 2014 .

وفي تقرير منفصل ذكرت (يوروستات) أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سجل نموا بمعدل 0.3 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بالربع الثاني من العام الذي كان قد شهد نموا بالمعدل نفسه.

وجاءت بيانات التضخم والنمو متوافقة مع توقعات المحللين، الذين حذروا من استمرار هشاشة النمو الاقتصادي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة، حيث مازال معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2 في المئة سنويا.

وقال كريستوف فايل، المحلل الاقتصادي في مصرف «كومرتس بنك» الألماني، ان معدل النمو مازال أضعف من أن يؤدي إلى زيادة أسعار المستهلك، مضيفا أن «إطلاق المزيد من إجراءات تحفيز النمو مازال على أجندة البنك المركزي الأوروبي». ويتوقع محللون أن يقرر البنك المركزي خلال اجتماع مجلس محافظيه المقرر في كانون أول/ديسمبر المقبل تعديل سياسته النقدية فائقة المرونة، من خلال تمديد فترة عمل برنامج شراء الأصول الذي تبلغ حاليا قيمته 80 مليار يورو (88 مليار دولار) شهريا لمدة 6 أشهر إضافية، حيث من المقرر أن تنتهي فترة عمل البرنامج حاليا في آذار/مارس المقبل.

يذكر أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو زاد خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه فإن الارتفاع الذي سجله معدل التضخم خلال اكتوبر جاء بشكل أساسي بسبب تباطؤ وتيرة تراجع أسعار الطاقة، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 0.9 في المئة سنويا، بعد انخفاضها بنسبة 3 في المئة سنويا. وكانت أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 5.6 في المئة في آب/أغسطس الماضي.

وبلغ معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو، والذي لا يشمل السلع الأشد تقلبا وهي الطاقة والأغذية والسجائر والكحوليات، 0.8 في المئة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي وهو نفس مستواه الشهر الماضي.

وقال ماركو فالي، كبير خبراء منطقة اليورو في مجموعة «يوني كريديت» المصرفية الإيطالية، ان كل هذه البيانات «تدعم توقعاتنا بتمديد سياسة التخفيف الكمي عند وتيرتها الحالية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم 8 ديسمبر» المقبل.