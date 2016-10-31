﻿«نبراس» القطرية ستشترى حصة «إنجي» في «بي.تي بايتون» الإندونيسية للكهرباء

الدوحة – رويترز: قال خالد جولو، الرئيس التنفيذي لشركة «نبراس» للطاقة القطرية، أمس الاثنين ان شركته تخطط لشراء حصة تبلغ 35.5 في المئة تملكها حاليا شركة «إنجي» الفرنسية للمرافق في شركة «بايتون إنرجي» أكبر منتج مستقل للكهرباء في إندونيسيا في نهاية 2016.

وشركة «نبراس» متخصصة في الاستثمار بالبنية التحتية في قطر. وهي مملوكة بنسبة 60 في المئة لشركة الكهرباء والماء القطرية، فيما يتوزع الباقي بين «قطر للبترول» و»قطر القابضة.»

وسبق لها ان قالت في فبراير/شباط انها تخطط للاستحواذ على حصة في «بي.تي بايتون».

وتبلغ حصة «إنجي» في «بي.تي.بايتون» 40.5 في المئة، فيما يتوزع الباقي بين «ميتسوي» اليابانية و»طوكيو إلكتريك باور» و»بي.تي باتيو هايتام»، وفقا لموقع «إنجي» على الإنترنت.

وقال جولو في مقابلة «نحن في طريقنا حاليا لإتمام مشروع بايتون. نستهدف ذلك في نهاية هذا العام.» لكنه امتنع عن التعليق على قيمة الحصة التي ستشتريها «نبراس». غير ان فهد المهندي، رئيس مجلس إدارة «نبراس»، كان قد قال لوكالة الأنباء القطرية في أكتوبر/تشرين الأول ان الشركة تخطط لاستثمار 1.35 مليار دولار في مشروع «بايتون» الإندونيسية لإنتاج الكهرباء.

وأسست قطر، أكبر منتج للغاز المسال في العالم، شركة «نبراس» في 2014، كذراع استثمار بقيمة مليار دولار لإضافة أصول خارجية في قطاع الكهرباء والمياه للحصص التي تملكها في شركات تتنوع بين «فولكسفاغن» ومتجر «هارودز» في لندن.

واستثمرت الشركة في مشروعات للطاقة الشمسية في الأردن، واستحوذت على حصة في شركة «العنقاء» للطاقة ومقرها عمان.

وقال جولو ان شركته تدرس جدوى بناء محطة للكهرباء في السنغال. وأضاف «نحاول تطوير مشروع هناك. فور الموافقة عليها (دراسات الجدوى) سنمضي قدما في المشروع.»

وقال أيضا ان «نبراس» ستقرر بحلول 2017 ما إذا كانت ستستثمر في محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 500 ميغاوات تعمل بالغاز الطبيعي قالت العام الماضي انها تبحث تشييدها مع شركة بي.تي بي.إل.إن (بيرسيرو) الإندونيسية للمرافق.