﻿«شل» و«فيتول» تعززان طاقة التخزين في ميناء الفجيرة الإمارتي لاستيعاب النفط العراقي

دبي – رويترز: قالت مصادر إن «رويال داتش شل» و»فيتول» لتجارة السلع الأولية تعززان عملياتهما في ميناء الفجيرة لتخزين الخام الآتي من العراق مع زيادة إنتاجه.

والعراق ثاني أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية، وقد زاد إنتاجه لمثليه تقريبا منذ مطلع العقد ليصل إلى 4.7 مليون برميل يوميا. ويستهدف الوصول بالإنتاج إلى ما بين 5.5 وستة ملايين برميل يوميا بحلول 2020، ويريد إعفاءه من مساعي المنظمة لتعزيز أسعار النفط عن طريق خفض الإنتاج لتقليص فائض المعروض العالمي.

تقع الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات العربية المتحدة عند مدخل مضيق هرمز. وهي أحد ميناءين رئيسيين في المنطقة مع ميناء صحار العماني، وتعد نقطة مزدحمة لإعادة تزويد الناقلات بالوقود في رحلاتها الطويلة لنقل الخام من الخليج.

وترغب الإمارة في ترسيخ وضعها كمركز تجارة عالمي عن طريق زيادة سعة التخزين في الميناء، من عشرة ملايين متر مكعب إلى 14 مليون متر مكعب بحلول 2020. وتقليديا ركزت الإمارة على وقود الناقلات والمنتجات النفطية المكررة.

وكانت «شل» استأجرت خمسة صهاريج كبيرة لتخزين الخام في الميناء العام الماضي للاستفادة من أسعار النفط المنخفضة، حسبما ذكرت مصادر في القطاع وأخرى تجارية. و»شل» شريك في حقل مجنون النفطي العراقي.

وقال مصدر تجاري في الفجيرة «صهاريج التخزين بنيت خصيصا وفقا لمتطلبات شل.» وقال مصدر تجاري آخر «أرادت شل تحاشي أي تقلبات في الإنتاج الآتي من العراق. لذا هم الوحيدون الذين لديهم عقد من شركة التخزين فوباك لجلب الخام باستخدام الرصيف الجديد.» وقالت عدة مصادر تجارية ان «فيتول» بدأت أيضا تخزين الخام الذي تشتريه من الحكومة الكردية في شمال العراق في الفجيرة لتستخدمه في مصفاتها في الإمارة البالغة طاقتها 82 ألف برميل يوميا.

وأحجمت «فيتول» و»شل» عن التعليق.

تبلغ الطاقة الإجمالية لصهاريج التخزين التي استأجرتها «شل» 478 ألف متر مكعب، وشيدتها «فوباك» أكبر مشغل مستقل لصهاريج التخزين في العالم. وإقامة هذه الصهاريج جزء من خطة توسع للوصول بإجمالي الطاقة التخزينية لمشروع «فوباك» المشترك في الفجيرة إلى 2.6 مليون متر مكعب.

وتشمل التوسعة أيضا تشييد رصيف لناقلات الخام العملاقة هو الأول في ساحل شبه الجزيرة العربية على المحيط الهندي.