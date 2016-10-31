﻿اتفاق على تكرير نفط عراقي في مصافي مصرية

القاهرة – لأناضول: أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أمس الإثنين عن اتفاق مع العراق لاستيراد نفط البصرة الخام لتكريره في مصر.

وقال، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أمس ان اتفاق تكرير خام البصرة ضمن بنود مذكرة تفاهم جرى توقعيها سابقا، دون أن يكشف أية تفاصيل أخرى بشأن بنود المذكرة.

وكان الوزير المصري قد زار بغداد السبت الماضي والتقى كبار المسؤولين في الدولة العراقية، بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ووزير النفط العراقي جبار اللعيبي، الذي حضر كافة الاجتماعات.

وأشار، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن بلاده «تمتلك قدرات تكرير فائضة يمكن استغلالها في تكرير خام البصرة، من أجل سد احتياجات الجانب العراقي من المشتقات النفطية، إضافة إلى الخام الذي ترغب مصر في شرائه، وتحقيق التكامل بين البلدين، بتشغيل المعامل المصرية، وتلبية الطلب العراقي من المشتقات بدلا من استيرادها من السوق العالمية».

يذكر ان العراق لا يستطيع تكرير ما يحتاجه من مشتقات نفطية محلية بسبب الحالة المتردية لمصافيه. وأضاف الوزير المصري أن «هذه بداية للتعاون مع العراق وصولاً إلى اتفاقيات ومجالات أوسع من التعاون المشترك».

وتعمل شركات مصرية حالياً في البصرة في مجالات النفط والغاز. كما ان هيئة البترول المصرية شريك في الحقل النفطي «بلوك 9»، جنوبي العراق، بنسبة 10 في المئة، ووقعت الأسبوع الماضي اتفاقاً بشأن حقل غاز سيبا جنوب شرق البصرة (جنوب) بنسبة مشاركة 15 في المئة.

وأكد الملا أهمية إنشاء شركات مصرية عراقية مشتركة تعمل بشكل مستمر، وليس في مهمات مؤقتة محدودة. من جهة ثانية تم أمس توقيع اتفاق بين مصر والعراق لتأسيس شركات مشتركة للاستثمار في حفر آبار النفط والتكرير والتوزيع، ومجالات أخرى في قطاع الطاقة.

وقال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، في مؤتمر صحافي مشترك مع طارق الملا، ان «العراق وقع مع مصر مذكرة تفاهم لإنشاء شركات مشتركة، لتقوم بالاستثمار النفطي سواء كان في مجال الحفر والتكرير والتوزيع».

وأضاف أن الاتفاق يشمل إمكانية الاستثمار في المصافي عن طريق القطاع الخاص، فضلاً عن تطوير البنى التحتية واستثمار الغاز وتدريب الأيدي العاملة.

وأشار إلى أن «مصر تمتلك طاقات من القدرات في الصناعات النفطية والغازية».

من جانبه قال الوزير المصري أن «الشركات المصرية متواجدة بالفعل في المناطق الجنوبية بالعراق وتعمل بعدة مشاريع نفطية». وأضاف، أن «إنشاء شركات مشتركة بين البلدين من شأنه تطوير الصناعة النفطية بشكل أفضل».