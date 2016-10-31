﻿كيليني مدافع يوفنتوس يغيب اسبوعين بسبب الإصابة

روما – د ب أ: اعلن نادي يوفنتوس، متصدر الدوري الإيطالي، غياب مدافع الفريق جورجيو كيليني عن الفريق لما يقرب من اسبوعين بسبب الإصابة. وتعرض كيليني (32 عاما) لشد في الفخذ الأيمن وتم استبداله خلال المباراة، التي فاز فيها يوفنتوس على نابولي 2/صفر، السبت. وكانت هذه الإصابة هي الثالثة للاعب خلال الموسم الحالي، الذي بدأ في آب/ أغسطس الماضي. ويغيب كيليني عن مباراة الفريق المقبلة امام ليون بدوري أبطال أوروبا، وعن مواجهة كييفو في الدوري الإيطالي الأحد المقبل. كما سيغيب كيليني أيضا عن المنتخب الإيطالي الذي يواجه ليشتنشتاين يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والمباراة الودية امام المنتخب الألماني بعدها بثلاثة أيام.

بيبي يغيب عن ريال مدريد أربعة أسابيع

مدريد – د ب أ: يغيب بيبي قلب دفاع ريال مدريد عن الملاعب لمدة شهر بسبب معاناته من إصابة عضلية بالساق اليسرى. وطبقا للتقرير الطبي الصادر من الريال، والذي لم يوضح مدة الغياب بشكل محدد، يعاني اللاعب البرتغالي من إصابة عضلية من الدرجة الثانية في الفخذ. وتعرض بيبي للإصابة السبت الماضي، عندما اضطر إلى الخروج في الدقيقة 24 لمباراة فريقه أمام مضيفه ألافيس في الدوري الأسباني، والتي انتهت بفوز النادي الملكي 4/1. ويمثل غياب بيبي مشكلة حقيقية للريال، حيث أن زميله وقلب الدفاع الثاني سيرخيو راموس، لم يتعاف بعد من إصابته بالتواء في الركبة، ويبقى للريال اللاعبان الأسباني ناتشو فيرنانديز والفرنسي رافايل فاران، ولا يملك أي خيار آخر غير الاستعانة بهذين اللاعبين في قلب الدفاع خلال مباراته المقبلة أمام ليغيا وارسو البولندي غدا في دوري أبطال أوروبا ثم ليغانيس في الدوري الأسباني الأحد المقبل.

شفاينشتايغر يعود إلى تدريبات الفريق الأول ليونايتد

مانشستر – رويترز: عاد باستيان شفاينشتايغر لاعب المانيا السابق إلى تدريبات مانشستر يونايتد رغم اعتراف المدرب جوزيه مورينيو بأنه من «الصعب جدا» الاعتماد على اللاعب الفائز بكأس العالم في تشكيلته. وبعدما خاض 18 مباراة في الدوري الموسم الماضي لم يشارك شفاينشتايغر (32 عاما) في أي لقاء مع يونايتد منذ تولى المدرب البرتغالي القيادة خلفا للهولندي لويس فان خال هذا العام. والتقطت صور لشفاينشتايغر، الذي كان يتدرب مع الفريق الرديف بحسب تقارير صحفية، برفقة زملائه في الفريق الأول في حصة تدريبية تحت اشراف مورينيو أمس. وقال لاعب بايرن ميونيخ السابق في أغسطس/ آب إنه لن ينتقل إلى فريق آخر خارج اوروبا. وخاض شفاينشتايغر أكثر من 500 مباراة مع البايرن وفاز بالدوري الالماني ثماني مرات ودوري أبطال اوروبا في 2013.

البلجيكي بوت مدربا جديدا لاتحاد الجزائر

الجزائر – د ب أ: أعلن اتحاد الجزائر متصدر دوري المحترفين الجزائري، الأحد، تعاقده مع البلجيكي بول بوت خلفا للفرنسي جون ميشال كافالي الذي تم فسخ عقده بالتراضي لتراجع نتائج الفريق. وأوضح اتحاد الجزائر، في موقعه الرسمي، أن عقد بوت يمتد لعامين وانه سيباشر عمله يوم الجمعة المقبل ليكون حاضرا في المباراة التي يلتقي فيها اتحاد الجزائر مع ضيفه وجاره اتحاد الحراش، السبت المقبل، ضمن الجولة العاشرة من الدوري. وسيغيب بوت عن نهائي الكأس السوبر ضد مولودية الجزائر اليوم، حيث سيتولى الإشراف على الفريق الأول كلا من محمد بلقاسمي ومصطفى اكسوح. وكان بوت على وشك التعاقد مع شباب قسنطينة، قبل أن تتعثر الصفقة بسبب خلافات بين أعضاء مجلس إدارة الفريق. يشار إلى أن بوت (60 عاما) درب منتخبات غامبيا وبوركينا فاسو والأردن.

الفيفا: الجماهير تشارك في اختيار الأفضل للمرة الاولى

زيوريخ – الأناضول: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشاركة الجماهير في التصويت للمرة الأولى في اختيار الأفضل على مستوى العالم. ووفقا لبيان الفيفا: «تشارك الجماهير للمرة الأولى فى التاريخ باختيار الفائزين بجوائز الأفضل في العالم سواء اللاعبين أو المدربين على مستوى الرجال والسيدات». وأضاف: «سيمثل المشجعون 25% من الأصوات، بينما تتوزع الـ75% الأخرى من الأصوات بالتساوى بين المدربين وقادة جميع المنتخبات الدولية إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم». وأوضح: «حفل الفيفا المقبل يتضمن 8 جوائز هي أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب ومدربة، وجائزة اللعب النظيف، وأفضل هدف، والتشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا، إضافة إلى جائزة جديدة للمشجعين الذين تركوا بصمتهم خلال العام الجارى بأداء متميز».

وسيتم الكشف اليوم عن عشرة مرشحين لأفضل مدرب للسيدات، وفي اليوم التالي، عشرة مرشحين لأفضل مدرب للرجال، ثم عشرة مرشحين لأفضل لاعبة، وأخيرا 23 لاعبا لأفضل لاعب الجمعة المقبل.