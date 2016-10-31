﻿ثاندر يهزم ليكرز ودورانت يقود واريورز إلى الفوز على صنز

واشنطن – رويترز: فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر 113-96 على لوس انجليس ليكرز بفضل تألق راسل وستبروك للمباراة الثانية على التوالي في دوري السلة الامريكي للمحترفين.

وسجل وستبروك 33 نقطة وقدم 16 تمريرة حاسمة واستحوذ على 12 كرة مرتدة. وأحرز كيفن دورانت 37 نقطة واضاف ستيفن كاري 28 ليقودا غولدن ستيت واريورز للفوز 106-100 على فينكس صنز بعد مباراة مثيرة. وكان واريورز متأخرا بفارق 13 نقطة في النصف الاول. وتغلب ديترويت بيستونز 98-83 على ميلووكي باكس محققا انتصاره الثاني على التوالي. ونزل اوستن ريفرز بديلا ليسجل 19 نقطة ويضيف زميله بليك غريفن 18 نقطة ويقودا لوس انجليس كليبرز للفوز 88-75 على يوتا جاز في اول مباراة يخوضها كليبرز على أرضه. وتفوق ممفيس غريزليز 112-103 على واشنطن ويزاردز بعد وقت اضافي بفضل تألق مايك كونلي الذي سجل 24 نقطة من بينها 11 نقطة في الدقائق الاخيرة من الوقتين الاصلي والاضافي. وأضاف مارك جاسول 20 نقطة من بينها ثلاث رميات ثلاثية حاسمة في الفترة ذاتها. وأجبر جاسول المنافس على خوض وقت اضافي برمية ثلاثية قبل 15.7 ثانية من نهاية الوقت الاصلي كما سدد رميتين أخريين لينتزع الفوز لممفيس. وفاز هيوستون روكتس على دالاس مافريكس 93-92 وتفوق سان انطونيو سبيرز 106-99 على ميامي هيت.