﻿الدوري المصري: الأهلي يفرط في الفوز ويتعادل مع الاتحاد السكندري

القاهرة – د ب أ: فرط الأهلي في فوز كان في متناوله على ضيفه الاتحاد السكندري، بعدما سقط في فخ التعادل 2/2 في المرحلة السابعة من الدوري المصري، ليواصل إهداره للنقاط للمباراة الثانية على التوالي. وفاز مصر المقاصة على ضيفه المقاولون العرب 2/صفر ووادي دجلة على مضيفه الشرقية 2/1.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي تعادل سلبا مع بتروجيت في المرحلة الماضية، إلى 17 نقطة، ولكنه ظل في الصدارة، كما رفع الاتحاد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. وتقدم الأهلي بهدف مبكر حمل توقيع وليد سليمان في الدقيقة الخامسة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف. وفي الشوط الثاني أهدر عبدالله السعيد فرصة تعزيز النتيجة بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 47، فيما أدرك خالد قمر التعادل للضيوف في الدقيقة 50. وأضاف (البديل) كابونغو كاسونغو الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 67، ولكن تعادل جونيور أجاي للأهلي في الدقيقة 69. وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، بعدما أضاع مؤمن زكريا ركلة جزاء أخرى للأهلي، ليحصل الفريق السكندري على نقطة بطعم الفوز. وواصل مصر المقاصة سلسلة انتصاراته، بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي، عقب تغلبه 2/صفر على ضيفه المقاولون العرب. ورفع المقاصة رصيده إلى 15 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا، وله مباراة مؤجلة، فيما توقف رصيد المقاولون عند تسع نقاط في المركز العاشر مؤقتا. وارتدى أحمد الشيخ، لاعب المقاصة، ثوب الإجادة، بعدما سجل هدفي المقاصة في الدقيقتين السادسة و69، ليعتلي صدارة الهدافين بستة أهداف. وشهدت المباراة حالتي طرد في المقاولون، كانت الأولى من نصيب أحمد علي في الدقيقة 45، والثانية لأحمد مودي في الدقيقة 81. وحافظ وادي دجلة على نتائجه اللافتة، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، إثر فوزه 2/1 على مضيفه الشرقية. وارتفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الشرقية، الصاعد حديثا، عند نقطة واحد، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، بعدما تلقى خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم والرابعة على التوالي. وافتتح مصطفى طلعت التسجيل لدجلة في الدقيقة 25، قبل أن يضيف ابراهيما نداي الهدف الثاني في الدقيقة 31، فيما تكفل محمد ميدو بتسجيل هدف الشرقية في الدقيقة 40.