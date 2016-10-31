﻿فورمولا ـ 1: هاميلتون يفوز بسباق المكسيك وروزبرغ يحتل المركز الثاني

مكسيكو سيتي – رويترز: أحرز البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس لقب سباق جائزة المكسيك الكبرى وقلص الفارق مع زميله نيكو روزبرغ المتصدر إلى 19 نقطة وحرمه من حسم بطولة العالم لفورمولا-1 قبل سباقين من الوصول إلى خط النهاية.

وانطلق هاميلتون من الصدارة وحقق فوزه الثامن هذا الموسم ليعادل الفرنسي آلان بروست في قائمة عدد الانتصارات في تاريخ فورمولا-1 برصيد 51 فوزا ولا يتفوق عليه سوى مايكل شوماخر برصيد 91 انتصارا. وكان بوسع روزبرغ أن يحرز لقب بطولة العالم إذا فاز بالسباق وجاء هاميلتون بعد المركز التاسع لكنه تأخر بفارق 8.354 ثانية عن زميله في فريق مرسيدس الذي هيمن على أول مركزين للمرة السادسة خلال الموسم الجاري. والآن بات روزبرغ قادرا على إحراز اللقب إذا فاز بالسباق قبل الأخير في ساو باولو بالبرازيل بعد أسبوعين. وقال روزبرغ: «كان لويس سريعا جدا. يجب فقط أن أقبل بالمركز الثاني.» وذهب المركز الثالث لسيباستيان فيتل سائق فيراري بعد فرض عقوبة على الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول بسبب الحصول على أفضلية عند الخروج من مضمار الحلبة. وصاح فيتل غاضبا عبر دائرة الاتصال الخاصة بفريقه بعدما رفض فرستابن ترك مكانه: «يجب أن يسمح لي بالتحرك.» ووجه السائق الالماني انتقادات حادة لتشارلي وايتينغ مدير السباقات. وأضاف بطل العالم أربع مرات: «استخدمت العديد من الإشارات. يجب أن تتفهموا الحالة التي نكون عليها.» ودافع فرستابن عن نفسه بقوة وقال إن فيتل يجب أن يعود إلى المدرسة. وتابع: «لا أعلم عدد المرات التي استخدم فيها لغة سيئة للغاية. سأتحدث إليه لأنه يتعامل مع الأمور بطريقة سخيفة. هو فقط يشعر بغضب كبير حاليا.» وانضم فرستابن إلى ثنائي مرسيدس في غرفة الانتظار قبل الاحتفال في منصة التتويج لكنه خرج بعدما فرض عليه المشرفون عقوبة التأخير لخمس ثوان بينما تعين على فيتل الانتقال إلى منصة التتويج. وتواصلت المناقشات والاتهامات بعد الاحتفال مع فتح تحقيق حول واقعة بين فيتل ودانييل ريكاردو زميل فرستابن في رد بول. وقال السائق الاسترالي: «هو (فيتل) يبتسم حاليا. هو لا يستحق الوجود هناك (على منصة التتويج). اعتقد أن هذا حقي لكنه كان يغلق الطريق أمامي عند الكبح.» وتدخلت سيارة الأمان في اللفة الثانية عندما كان المكسيكي إستيبان غوتيريز يلاحق باسكال فيرلاين سائق مانور ودفعه نحو ماركوس إريكسون سائق ساوبر. وكان هناك المزيد من الإثارة في المقدمة عندما انطلق هاميلتون بشكل جيد لكنه خرج إلى العشب في أول منعطف بدون التعرض لمشكلة. واحتك فرستابن وروزبرغ بهاميلتون من الخلف حيث حاول السائق الهولندي البحث عن مخرج من وضعه بالمركز الثالث لكن قرر المشرفون عدم اتخاذ أي إجراء. وأنهى الأسترالي دانييل ريكاردو سائق رد بول السباق في المركز الرابع مستغلا عقوبة فرستابن الذي تراجع إلى المركز الخامس. وجاء كيمي رايكونن سائق فيراري سادسا يليه نيكو هالكنبرغ سائق فورس إنديا ثم فالتيري بوتاس وفيليبي ماسا ثنائي وليامز. أما المركز العاشر فكان للمكسيكي سيرجيو بيريز من فورس إنديا.