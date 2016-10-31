﻿الاتحاد الألماني يمدد عقد مدرب المنتخب لوف حتى 2020

فرانكفورت (ألمانيا) – د ب أ: أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تمديد عقد يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني بطل العالم، حتى نهاية مشوار الفريق في كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020).

وقال لوف (56 عاما)، الذي تولى تدريب المنتخب منذ 2006 وقاده للتتويج بكأس العالم 2014، إن المفاوضات حول تمديد العقد سارت بسلاسة مع الاتحاد ولم تكن هناك أي عراقيل. وأضاف: «أشعر بالثقة المطلقة من الاتحاد. عندما يتفق العقل والقلب على الموافقة، فلا يكون هناك مجال للتفكير كثيرا.» وأشاد رينارد غريندل رئيس الاتحاد بعمل لوف قائلا إنه «أفضل مدرب يمكن أن يتمناه مجلس إدارة الاتحاد.» وأضاف: «اليوم هو يوم جيد للمنتخب وللجهاز الفني وللاتحاد الألماني بشكل عام.» وسيواصل لوف، الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده بنهاية كأس العالم 2018، العمل مع أعضاء الجهاز الفني الحالي الذي يضم المدرب المساعد توماس شنايدر ومدرب حراس المرمى أندرياس كيبكه، حيث ينتظر أن يتم تمديد التعاقد معهما حتى 2020 أيضا. وكان الاتحاد مدد تعاقده في وقت سابق مع أوليفر بييرهوف مدير المنتخب حتى 2020 . وكان لوف عادل رقم مدرب المنتخب الأسبق سيب هيربيرغر، الذي قاد الفريق للتتويج بكأس العالم 1954، برصيد 94 انتصارا لكل منهما في وقت سابق من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. ويمكن للوف الانفراد بصدارة قائمة المدربين الأكثر تحقيقا للانتصارات مع المنتخب بالفوز على سان مارينو في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2018 .وتجدر الإشارة إلى أن لوف حقق هذا العدد من الانتصارات خلال 141 مباراة بينما قاد هيربيرغر المنتخب في 167 مباراة. ويحتل المنتخب الألماني صدارة المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط بعدما حقق الفوز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، أمام النرويج والتشيك وايرلندا الشمالية. وقاد لوف ألمانيا للتتويج باللقب الرابع في تاريخها في كأس العالم، في نسخة 2014، بعدما وصل بالفريق إلى الدور قبل النهائي في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا عندما خسر صفر/1 أمام المنتخب الأسباني الذي أحرز بعدها اللقب. كذلك قاد لوف المنتخب الألماني للوصول إلى نهائي يورو 2008 عندما خسر أيضا أمام نظيره الاسباني صفر/1، والدور قبل النهائي في يورو 2012 عندما خسر أمام نظيره الإيطالي 1/2 .وفي يورو 2016، خرج المنتخب الألماني من الدور قبل النهائي بالهزيمة أمام نظيره الفرنسي صاحب الضيافة صفر/2 . وسبق للوف تدريب شتوتغارت وفناربخشه وكارلسروه وأضنة سبور وتيرول إنسبروك وأوستريا فيينا قبل العمل مع المنتخب الألماني كمدرب مساعد ليورغن كلينسمان المدرب السابق للمنتخب في 2004، ووصل المنتخب الألماني إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم 2006 بألمانيا وخسر أمام نظيره الإيطالي صفر/2 في مباراة حسمت خلال وقت إضافي. ويحتل لوف المركز الثالث في قائمة المدربين الأكثر استمرارية مع المنتخب الألماني، حيث انتزع المركز الثالث من أوتو نيرز (1926 إلى 1936) من خلال قيادة الفريق في يورو 2016 .ويتأخر لوف في تلك القائمة عن هيربيرغر (1936 إلى 1942 ومن 1950 إلى 1964) وهيلموت شوين (1964 إلى 1978).