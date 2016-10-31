﻿الدوري الانكليزي: هازارد وكوستا يعززان فرص تشلسي في التتويج وكونتي يقللها!

لندن – رويترز: يكشف رصيد نقاط تشلسي بعد عشر جولات بالدوري الانكليزي أنه جمع ضعفي نقاطه في الفترة ذاتها الموسم الماضي مع الأخذ في الاعتبار المستوى المفاجئ للثنائي إيدن هازارد ودييغو كوستا.

وهز الاثنان الشباك الأحد في فوز تشلسي 2-صفر على ساوثهامبتون ليتقدم الفريق للمركز الرابع برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول. وتحمل كوستا وهازارد اللوم بسبب أدائهما المتواضع الموسم الماضي خلال البداية السيئة لتشلسي والتي أسفرت عن فقدان المدرب جوزيه مورينيو منصبه. لكن الثنائي الذي ساهم في تتويج تشلسي بالدوري في موسم 2014-2015 تألق مجددا مع المدرب أنطونيو كونتي في خطة 3-4-3. وافتتح هازارد التسجيل بعد ست دقائق ليسجل هدفه الثالث على التوالي في الدوري والخامس هذا الموسم، رغم أنه في الفترة ذاتها الموسم الماضي عجز عن هز الشباك وانتظر حتى أبريل/ نيسان ليسجل هدفه الأول في المسابقة. وأظهر كوستا كذلك قوته التي كان عليها عندما وصل إلى «ستامفورد بريدج» متخليا عن النسخة الفاترة منه الموسم الماضي ويملك في رصيده بالفعل ثمانية أهداف حاليا. وانتظر كوستا حتى يناير/ كانون الثاني ليصل إلى هذا العدد من الأهداف الموسم الماضي وأحرز هدفين فقط في الدوري عندما أقيل مورينيو. وكان هدفه الرائع في الشوط الثاني من تسديدة من 25 مترا أفضل ما قدمه الاحد لكن عمله داخل الملعب بشكل عام كان محل تقدير من زملاء لاعب منتخب اسبانيا. وقال كونتي عن ثلاثي الهجوم: «عندما ترى إيدن ودييغو وبيدرو يعملون بجدية شديدة خلال اللقاء فإنك تشعر بالسعادة.» وأضاف: «عادة يكون من الصعب على المهاجمين التعاون من أجل الفريق لكن التزامهم كان رائعا.» وتغير وضع دفاع تشلسي هذا الموسم بعدما استقبل تسعة أهداف فقط مقارنة بالاهداف الـ19 التي دخلت شباكه بعد عشر مباريات تحت قيادة مورينيو قبل عام. وحتى بعد تعافي جون تيري وجاهزيته للعب فضل كونتي الاعتماد على البرازيلي ديفيد لويز وغاري كاهيل وسيزار أزبيليكويتا بدون تغيير في الخط الخلفي. وتابع كونتي: «أنا سعيد جدا بهذا الأداء ورأيت التزاما رائعا وعملا دؤوبا بالكرة وبدونها. حافظنا على نظافة شباكنا للمباراة الرابعة على التوالي وهذا مدهش. من المبكر الحديث عن فرص التتويج باللقب. يتعين علينا بذل جهد شاق جدا للاستمرار في المنافسة ويمكننا التحسن كثيرا ويجب أن نفعل ذلك».