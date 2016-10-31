﻿أربعة فرق اسبانية تتطلع إلى حسم التأهل للدور الـ16خلال الجولة الرابعة

برلين – د ب أ: عندما تنطلق منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ل اليوم، تتطلع عدة فرق، منها أربعة فرق أسبانية هي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأشبيلية، إلى حسم التأهل إلى دور الستة عشر مبكرا. كذلك يحتمل أن تحسم المنافسات اليوم وغدا، تأهل بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين وأرسنال وليستر الإنكليزيين ويوفنتوس ونابولي الإيطاليين وباريس سان جيرمان الفرنسي.

أما مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي يدربه جوسيب غوارديولا مدرب برشلونة الاسبق، فيتطلع إلى استعادة توازنه بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها في مباراته الماضية أمام برشلونة صفر/4 على ملعب «كامب نو»، عندما يستضيف الفريق الكتالوني إيابا اليوم. ويتصدر برشلونة المجموعة الثالثة بتسع نقاط وبفارق خمس نقاط أمام السيتي الثاني، لكنه لم يتمتع بأجواء مثالية في الأيام الماضية إثر فوزه المتواضع على متذيل الدوري الأسباني غرناطة 1/صفر السبت وكذلك في ظل غياب جيرارد بيكيه وخوردي ألبا وأندريس إنييستا بسبب الإصابات. ويرجح أن يشارك المهاجم سيرجيو أغويرو، الذي سجل ثنائية للسيتي في المباراة التي انتهت بالفوز على وست بروميتش ألبيون 4/صفر السبت، ضمن التشكيل الأساسي للسيتي في مباراة اليوم بعدما بقي على مقعد البدلاء خلال مباراة الذهاب في «كامب نو». وقال غوارديولا: «سيرجيو لاعب من طراز خاص. نحتاجه بشدة فهو يلعب دورا حاسما عندما يتمتع بهذا المستوى والحماس.» وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني الثالث برصيد ثلاث نقاط، سيلتك الاسكتلندي.

وفي المجموعة الرابعة، يمكن لأتلتيكو مدريد المتصدر بتسع نقاط حسم التأهل بالفوز على ضيفه روستوف الروسي اليوم، بينما يحل ريال مدريد حامل اللقب ضيفا على ليغيا وارسو البولندي غدا بالمجموعة السادسة في مباراة تقام بدون جماهير لعقوبة جماهيرية على النادي البولندي الذي يحتل المركز الرابع بدون رصيد. ويحتل الريال المركز الثاني في المجموعة السادسة بسبع نقاط وبفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند، ويكفي الفوز لتأهلهما بشرط فوز الآخر، وسيلعب دورتموند أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي الثالث بثلاث نقاط. وتشهد المجموعة الثامنة لقاء أشبيلية الأسباني مع دينامو زغرب الكرواتي، ويحسم تأهل أشبيلية بفوز يوفنتوس الإيطالي على ليون الفرنسي في المباراة الاخرى بالمجموعة، علما أن يوفنتوس تغلب بعشرة لاعبين على ليون في عقر داره 1/صفر ذهابا قبل أسبوعين. أما نابولي، فيحل ضيفا على بشكتاش التركي على أمل الثأر للهزيمة التي مني بها على أرضه أمام الفريق التركي 2/3 ذهابا. ويتصدر نابولي المجموعة الثانية بست نقاط ويمكنه حسم التأهل بالفوز بشرط تعادل بنفيكا البرتغالي على الأقل أمام دينامو كييف الأوكراني. وفي المجموعة الرابعة التي يتصدرها أتلتيكو، يحل بايرن ميونيخ بطل ألمانيا ضيفا على آيندهوفن الهولندي، بعد أسبوعين من الفوز الذي حققه البايرن ذهابا على ملعبه أمام الفريق الهولندي 4/1، ويمكن للفريق البافاري التأهل بالفوز لكن بشرط فوز أتلتيكو أو تعادله مع روستوف. ويتطلع آريين روبن لاعب البايرن، والذي قضى عامين مع آيندهوفن الذي انضم إليه وهو في الثامنة عشرة، إلى اللعب أمام فريقه السابق في استاده للمرة الأولى. وقال روبن (32 عاما): «إنها المرة الأولى منذ احترافي بالخارج التي أخوض فيها مباراة بدوري الأبطال في هولندا، وستكون أمام فريقي السابق.» وفي المجموعة الأولى، سيكون على آرسين فينغر مدرب أرسنال الإنكليزي حسم قراره بشأن إشراك لاعب الوسط آرون رامزي، الذي استعاد لياقته، ضمن التشكيل الأساسي أمام لودغوريتس البلغاري. ويتوقع بشكل كبير أن يحسم أرسنال المتصدر بسبع نقاط تأهله اليوم، وهو الحال لباريس سان جيرمان الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف قبل مواجهة بازل السويسري. كذلك يحتاج ليستر حامل لقب الدوري الإنكليزي، والذي حقق الفوز في مبارياته الثلاث الماضية بدوري الأبطال، إلى الفوز على كوبنهاغن الدنماركي غدا لحسم تأهله من المجموعة السابعة التي تشهد أيضا لقاء بورتو البرتغالي مع كلوب بروج البلجيكي. وفي المجموعة الخامسة، قد يتمكن توتنهام الإنكليزي من الاستفادة مجددا من جهود المهاجم هاري كاين للمرة الأولى خلال أكثر من شهر، عندما يحل ضيفا على باير ليفركوزن الألماني، بينما يلتقي موناكو الفرنسي سيسكا موسكو الروسي.