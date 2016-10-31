﻿بوتين يحشد بوارجه ومدمراته وصواريخ كروز للمعركة الأخيرة في حلب

لندن ـ «القدس العربي» من إبراهيم درويش:ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشن هجوما كاسحا على الجزء الشرقي من مدينة حلب هذا الأسبوع.

ويقول مسؤولون أمنيون غربيون إن الرئيس الروسي يريد استثمار فترة الانشغال بالانتخابات الرئاسية وتحقيق انتصار حاسم في الجزء الشرقي من المدينة بحلول كانون الثاني/يناير.

وحشد الكرملين قواته في شرق البحر المتوسط حيث أبحرت حاملات الطائرات لاتخاذ مواقعها هناك لضرب المعارضة.

وتقول الصحيفة إن الهجوم المتوقع قد يكون مدمرا خاصة أن هناك ما يزيد عن 275.000 رجلا وامرأة وطفلا لا يزالون يقيمون في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة.

وحسب مسؤول أمني «نظن أننا على حافة عملية عسكرية ضخمة في حلب» و»ستترك تداعيات إنسانية كبيرة».

غروزني الجديدة

ويتوقع مايكل كلارك، المدير السابق للمعهد الملكي للدراسات المتحدة «روسي» في لندن دمارا على طريقة غروزني، عاصمة الشيشان في عامي 1999 و2000 وقال «سنضرب أنفسنا ندما لما سيجري ولسنوات طويلة، تماما كما فعلنا في مجازر الإبادة في رواندا وسبرينتشا».

وقال كلارك إن «حلب مثل قطار يتحطم ببطء. وسنرى ما سيحدث وبالتاكيد سيحدث». وتقول الصحيفة إن شرق حلب يعتبر رمزا للانتفاضة السورية ضد نظام الأسد التي مضى عليها ستة أعوام وهي ساحة حرب معقدة تقاتل فيها جماعات معارضة عدة ضد النظام السوري المدعوم من الروس والإيرانيين.

وقتل القصف الروسي عشرات الألوف خلال العام الماضي بالإضافة لتدمير المدارس والمستشفيات، وأجبر القصف مئات الألوف من المدنيين ومن بقي منهم يواجه دوامة من العنف المستمرة.

وفي محاولة لحرف ميزان الحرب لصالح الأسد من المتوقع وصول حاملة الطائرات أدميرال كوزنيستوف ترافقها سبع سفن ومدمرتان إلى الشواطئ السورية في الفترة ما بين الأربعاء والجمعة. كما أن هناك عددا كبيرا من الغواصات الروسية المحملة بصواريخ كروز تتجه نحو المياه السورية.

حرب تقليدية

وتعلق الصحيفة أن التعزيزات العسكرية تظهر أن الكرملين مهتم بتوجيه ضربة قوية للجماعات السورية المدعومة من الغرب وليس التوصل لتسوية سياسية.

وتعلق «التايمز» أن طبيعة الأسلحة والقوة البحرية التي نشرها الروس تكشف زيف ادعاء الكرملين بأنه مهتم بقتال الجماعات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» و»الدولة الإسلامية».

وهي أسلحة تقليدية تضم ميغ-29 وعشر طائرات من نوع سوخوي «أس يو-33» ومروحيتين قتاليتين من نوع كي إي-50 وصواريخ كروز. ويقول مصدر استخباراتي إن الروس «لديهم أسلحة عسكرية شاملة ولا تعتبر أسلحة خاصة بمكافحة الإرهاب» مما يجعلنا ننظر إلى التحضيرات على أنها مهمة عسكرية شاملة.

ومن هنا فعملية من هذا النوع مصممة لإنهاء أي مقاومة بعيدا عن الأضرار الجانبية التي قد تتسبب بها على المدنيين.

ونشرت روسيا من قاعدتها العسكرية في اللاذقية 32 مقاتلة وأقامت نظام دفاع صاروخيا أس-400 يستطيع ضرب مقاتلات من على مسافة 400 كيلومتر. أما بالنسبة للقوات المشاركة فلم يتم الإعلان عنها مع أن عددها يقرب من 4.500 جندي منهم مئة من القوات الخاصة.

لا شهية للمواجهة

وتشير الصحيفة إلى ما قاله الجنرال سير ريتشارد بارون، أحد القادة العسكريين البريطانيين البارزين الذين تقاعدوا في الفترة السابقة قوله إن زيادة القصف الجوي الروسي سيؤدي لزيادة الدعوات من إقامة مناطق آمنة للسوريين.

ولكنه حذر من أن خطوة كهذه ستؤدي لفتح خطوط الصدع مع الكرملين في مناطق أخرى مثل دول البلطيق «فلو قررت المواجهة مع روسيا فعليك أن تكون واعيا لشروط المواجهة العسكرية وان تجهز نفسك للطريقة التي ستنظر فيها روسيا للشروط».

ويعتقد الجنرال أن الغرب ليست لديه شهية للمواجهة رغم الكارثة الإنسانية التي دمرت معظم أجزاء المنطقة الشرقية من حلب.

ويقول سير ريتشارد إن انتصارا لبوتين في حلب يعني إعادة التوازن لمعادلة الحرب الباردة و»ستؤدي لنهاية قوة القوانين التي يقوم عليها النظام الدولي وسيتم خرق القوانين الدولية بدون أية تداعيات لدول مثل روسيا».

وعندما سئل عن السبب الذي أدى لضعف الغرب قال الجنرال «وصلنا إلى هذه النقطة بسبب غياب شهية الغرب بقيادة الولايات المتحدة لحماية وفرض مصالحها في مرحلة ما بعد العراق وأفغانستان».

ويقول إن «النقاش الرئيسي في داخل المجتمع المدني هو: هل هذا هو العالم الذي نرضى به أم أننا عند نقطة معينة ونتيجة للدفاع عن مصالحنا أو شعورنا بالغضب سنقول هذا يكفي ونبدأ بالتصرف بطريقة مختلفة».

وفي الوقت الحالي يبدو أن روسيا تتصرف اليوم بنوع من الحصانة عندما يتعلق الأمر بسوريا.

ويقول الجنرال ريتشارد إن بوتين لم يكن بحاجة لإرسال حاملة الطائرات أدميرال كوزنستوف ترافقها سفينة ضخمة «بيتر العظيم» ومدمرتان وعبر القنال الإنكليزي في طريقها للبحر المتوسط، مضيفا إنها تعبير عن رسالة.

وقي رسالة أخرى أرسلت السفارة الروسية في واشنطن تغريدة عبر التويتر ذكرت فيها أن غروزني بعد الحملة في عام 1999 و 2000 تبدو اليوم هادئة وحديثة ومزدهرة «أليس هذا هو الحل الذي نتطلع إليه». ويخشى كلارك مدير معهد «روسي» السابق من تكرار درس غروزني في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالحملة الرئاسية بين كل من كلينتون وترامب. وقال «لن يتصرف الأوروبيون بدون الأمريكيين ولن يفعل الأمريكيون أي شيء قبل كانون الثاني/يناير وقد لا يفعلوا شيئا بعد ذلك، ولهذا فلدى بوتين ثلاثة أشهر بدون قيود».

ويقول الجنرال لورد ريتشارد، القائد السابق للقوات المسلحة إن على القوات المعارضة التي تقاتل النظام والجماعات الإيرانية الاعتراف بالهزيمة لأن لديها سلاحا كافيا يساعدها على مواصلة المعركة ولكنه ليس كافيا لتحقيق النصر الحاسم.

وقال ريتشارد «لو كنا قلقين حول الكارثة الإنسانية فعلينا أن نبحث عن أسرع طريقة لوقف كل هذا».

وقال إن على المقاتلين المعارضين للنظام القبول بحقيقة عدم مساعدة الغرب لهم وعليهم الخروج من حلب لسحب الذريعة من بوتين والأسد ووقف قصف المدينة.

وقال «ليس لدي وقت للأسد إلا أن الطريق الأمن والأسرع هو السماح له وللروس النجاح».

المعركة الأخيرة

ويرى ريتشارد سبنسر في تعليق في الصحيفة نفسها أن حس «القيامة» في مدينة حلب يحمل حس المعركة النهائية وهو رأي يوافق عليه طرفا النزاع كما يقول.

ويعتقد النظام وبعض قوى المعارضة أيضا- أنه لو استطاع سحق حلب فسيكسر جناح المقاومة بشكل يؤدي لسقوط بقية الجيوب الواقعة تحت سيطرة المعارضة. أما بوتين فسيتمكن من فرض حل على الغرب بناء على شروطه مع أنه ليس متأكدا من إمكانية سحق المدينة.

ويعتقد الكاتب أن النافذة لتحقيق هذا مفتوحة أمامه في ظل غياب التدخل الأمريكي من الآن وحتى بداية العام المقبل.

ففي حالة فازت كلينتون بالرئاسة فقد وعدت باتخاذ موقف أكثر تشددا، ولهذا يرغب بوتين في تأكيد موقعه في سوريا ويغلق على الرئيسة الجديدة الباب أمام تحديه هناك.

ويعرف بوتين أن تدمير حلب لن يكون سهلا. ويقوم الدبلوماسيون الروس بنشر صور لغروزني المدمرة وكذا بقية المدن السوفييتية أثناء الحرب العالمية كي يمنع الاحتجاج على أفعاله.

والرسالة التي أرفقت مع هذه الصور هي أن كل هذه المدن خرجت من رماد الحرب وعلينا أن لا نبكي على حلب.

الحل العسكري

وكانت الطائرات الروسية والسورية قد ألقت ملصقات على الجزء الشرقي من المدينة ودعت فيها السكان للخروج «هذه هي فرصتكم الأخيرة، أنقذوا أنفسكم، ولو لم تخرجوا من هذه المناطق بسرعة فستبادوا».

وتقول «التايمز» في افتتاحيتها إن الملصقات هي جزء من العاصفة التي بدأت تتجمع سحبها فوق المدينة.

وأشارت لخطط موسكو الانتهاء من حلب الشرقية بحلول العام المقبل. وقد يتمكن بوتين من تحقيق ما يريد، وربما فشل خاصة أن المقاتلين الذين تحصنوا في هذا الجزء صمدوا ولسنوات وأظهروا نوعا من الوحدة في هجوم شنوه على مواقع النظام في الأيام السابقة.

وما هو واضح من كل هذا أن الحرب المقبلة ستزيد من سوء الأوضاع الإنسانية ولن تصل المواد الغذائية إلى المحتاجين.

وتقول إن بوتين حدد موعد حملته في اثناء الحملة الانتخابية الأمريكية التي حرفت الانتباه عن قضايا السياسة الخارجية، مشيرة إلى أن الرئيس أوباما فشل في منع بوتين من التدخل في كل من سوريا وأوكرانيا ووقفه عند حده. وتضيف أن فراغ السلطة الذي يعمل من خلاله بوتين هو من صنع أوروبا أيضا.

وسيسجل التاريخ أن القارة كلها وقفت تراقب عبور حاملة الطائرات ادميرال كوزنتسوف وهي تعبر القطب الشمالي في طريقها إلى البحر المتوسط وعلى متنها 14 مقاتلة وعدد غير محدد من صواريخ كروز.

ومع أنها لم تزودها بالوقود إلا أن الدول الأوروبية لم تفعل شيئا. وفي النهاية زودت روسيا حاملة الطائرات بالوقود من خلال ناقلة نفط روسية رافقتها بالإضافة إلى سبع سفن. وتضيف أن الطيارين المرافقين للسفن قد لا تكون لهم دراية بالعمليات العسكرية من على حاملة الطائرات إلا أنهم لا يواجهون مقاومة.

وتشير الصحيفة لواقع السكان في المدينة المحاصرة والمقاتلين الذين حصلوا على تعزيزات من الأسلحة الخفيفة ومدافع خفيفة ولكنهم يقاتلون بدون غطاء جوي.

وتضيف إلا أن روسيا ليس لديها مبرر الوجود في سوريا ولهذا خلقت قصة دعائية تقوم على حرب تنظيم «الدولة». وفي الحقيقة لم تستهدف طائراته إلا المقاتلين المعارضين لنظام الأسد في داخل وخارج حلب.

وفي الوقت الذي يتهم فيه الولايات المتحدة بعدم التمييز بين الجماعات المتشددة والمعتدلة إلا أن هذا لا يبرر القصف الجوي الذي أصاب المدنيين.

وتختم بالقول إن رحلة البارجة الروسية إلى المتوسط لا تهدف إلى مكافحة الإرهاب بل لشن حرب تقليدية والغرب والولايات المتحدة متورطون بها.

نهاية تنظيم

وعلى العموم فالغرب وأمريكا تحديدا يبرران الوقوف متفرجين أمام الكارثة الإنسانية في حلب بالتركيز على هزيمة تنظيم «الدولة».

ويبدو الأخير في آخر لحظاته من ناحية السيطرة على المناطق، فمدينة الموصل أهم مدنه في العراق تعيش تحت الحصار والقصف منذ أسبوعين.

وكتب إميل هوكايم الباحث في شؤون الشرق الأوسط مقالا في صحيفة «واشنطن بوست» عن أثر هزيمة التنظيم.

ففي عام 2014 كان من الصعب تقدير حالة القلق من صعوده السريع وكان الجميع في كل أنحاء المنطقة يتساءلون: من أين جاء تنظيم «الدولة» وأين يتوقف؟

وأصبح الحديث في ذلك الوقت عن نهاية الحدود والخرائط الجديدة أمرا عاديا. واليوم وقد ضعف تنظيم «الدولة» تسود حالة من الارتياح، فلم يتحول التنظيم إلى الوحش الخارج عن السيطرة الذي خشي منه الناس ولم ينتظم الشبان العرب في صفوفه أشتاتا وجماعات.

وفي الوقت الذي أصبح فيه العراق في حالة أسوأ مما كان عليه إلا أن الأردن نجا من تداعياته بسبب الدعم الدولي.

وفي لبنان رفضت الغالبية السنية التفكير الذي يمثله جهاديو «الدولة الإسلامية». ويضيف أن عملية الموصل لم ترافقها حالة من النشوة ولا التفاؤل لأن الجميع يعرفون أن ضعف التنظيم يعني عودة خطوط الانقسام والصدع.

ويقول إن الحديث المبالغ فيه عن الانقسام السني- الشيعي الذي يخفي وراءه تعقيدات قبلية وإقليمية وحراكا سياسيا والتي حفزها الغزو الأمريكي للعراق وتفاقمت بسبب انهيار الدولة. ويرى أن تنظيم «الدولة» غرس نفسه في النفسية العربية الجمعية بالإضافة لما تسببه من دمار إنساني وحضاري.

فالكثير من المسيحيين العرب والشيعة يعتقدون الآن أن هناك جرعة من تنظيم «الدولة» – انتقامية وتكفيرية ولدى كل سني طموحات هيمنة.

ويقول إن الحرب ضد تنظيم «الدولة» كانت حرب الجميع ولكنها كشفت عن توزع المصالح. فبدلا من الاعتراف بالواقع وما يمكن لأن تقدمه طموحات اللاعبين المحليين فإنهم تسابقوا لملأ الفراغ الذي سيطروا عليه من الجماعة الإرهابية.

ويقول إن التنافس حول المظالم والمجد مهم: فمن تعاون أكثر مع تنظيم «الدولة» ومن عانى أكثر منه ومن قاتله أكثر ويستحق في النهاية الحصول على المزيد ستصبح في قلب الكفاح المقبل.

ويعتقد الكاتب أن التوتر الإقليمي والمشاعر الطائفية اليوم هي أعظم مما كانت عليه عام 2014 .

فقد تبنت إيران خطابا طائفيا لتعبئة المقاتلين الشيعة في محاولتها لتحقيق القوة الإقليمية. وقامت السعودية بشجب التنظيم باعتباره غير سني من أجل تعبئة القطاعات السنية ضده. ويعتقد الكاتب أن منهجة الطائفية تركت أثرا على كل المستويات بشكل يغذي التصعيد. فاليوم تطرح كل من السعودية وإيران أسئلة حول مشروعية كل منهما وتعمل على تقسيم المنطقة ومفاقمة الخوف والنزاعات.

كما أن الخلافات الشيعية ـ الشيعية مرشحة للتدهور في بغداد، خاصة أن الميليشيات المدعومة من إيران تحاول منافسة الحكومة والأحزاب الشيعية الموالية للمرجعية التقليدية. وفي المقابل لا يستطيع الزائر لكردستان تجنب ملاحظة الخلافات الكردية- الكردية وعدم الثقة ببغداد.

وعادة ما يتم تجاهل الانتقام الداخلي والتنافسات السياسية التي قد تضعف السنة أكثر. فربما تحررت الموصل في الأشهر المقبلة إلا أن هناك حاجة لتحقيق الرؤية السياسية وشمل الجميع في الحكم.

ويبدو الوضع أوضح في شمال سوريا حيث تتنافس تركيا وحلفاؤها مع الأكراد للسيطرة على مناطق التنظيم، فيما يقوم الروس وجيش الأسد بحملة شرسة على حلب المحاصرة. ويختم بالقول إن الكثير من العرب يفهمون اليوم وبشكل حدسي أن تنظيم «الدولة» هو نتاج للأمراض التي تعيشها مجتمعاتنا والتي تحملت فشل الحكومات. فتنظيم «الدولة» هو وحش خرج بسبب نوم العقل.

ويرى أن الوضع فيما بعد تنظيم «الدولة» مرشح لعدد من النزاعات والنزاعات الفرعية الشديدة والبطيئة. ولن يكون هذا هو الوضع القيامي الذي وعد به تنظيم «الدولة» إلا أن السماح بعودة شكل جديد له يعتبر سيئا بما فيه الكفاية للمواطن العادي بالمنطقة.

القيامة ليست الآن

وعلى العموم فالقيامة كما تقول مجلة «إيكونومست» في عددها الأخير باتت مشروعا مؤجلا.

وظل الحديث عن دابق التي سقطت الشهر الماضي والمعركة الحاسمة جزءا من ما أسماه الباحث الفرنسي جين بيير فيليو «قيامية انتهازية» فمؤسس التنظيم أبو بكر البغدادي كان مهتما ببناء دولة لا القيامة وأطلق على نفسه «خليفة» حاكم وليس «المهدي» المرتبط بنهاية الزمن.

وقد احتاج لهذه الرواية القيامية لإشعال خيال المسلمين في الخارج مثل محمد إموازي والمعروف بجون الجهادي قاتل الرهائن الغربيين.

وحسب البرفيسور ديفيد كوك، الأكاديمي الأمريكي ومؤلف كتابة «الأدبيات القيامية الإسلامية المعاصرة» فـ «الموتيفات القيامية ساعدت على تجنيد شبان غير عارفين بالتقاليد والأوروبيون يقعون تحت هذا المفهوم». وعلى الرغم من تسيد فكرة المهدي المنتظر التراث الشيعي إلا أن السنة في هذا القرن بدأوا ينظرون للعالم بطريقة مختلفة حيث قامت الجيوش الغربية بتفكيك النظام القائم في العراق واستبداله بنظام تسيده. ومن هنا فقد اهتزت الثقة السنية وتحولت إلى يأس.

ولم يكن لدى الجماعات مثل «القاعدة «أي وقت للتفكير القيامي إلا أن هزيمة موجات الجهاد دفعت ببعض السنة لتبني بعض الرموز القيامية.

وكما يقول روبرت غليف من جامعة إكستر «كانت التيارات المتعلقة بنهاية الزمن موجودة لدى السنة ولكنها لم تتطور بشكل مفصل».

وتقول المجلة إن مقتل أبو مصعب الزرقاوي، زعيم «القاعدة» في العراق عام 2006 دفع ببعض أتباعه للبحث عن علامات الساعة وخروج المهدي وعودة السيد المسيح. وبالنسبة للشيعة فلديهم فكرتهم عن المهدي المنتظر.

وكما قال سائق تاكسي في بغداد «عندما عانينا صلينا من أجل عودته» و»الآن وقد تحقق النصر فقد نسيناه».

وفي إيران تخدم فكرة المهدي العامة والناس العاديين لمواجهة علماء السلطة. وهو ما فعله محمود أحمدي نجاد الذي كان يجمع حكومته في جامكران، وهو المكان المتوقع ظهور الإمام منه. كما أطلق مقتدى الصدر اسم المهدي على جيشه.

ومع سقوط دابق التي كانت ساحة النهاية عند تنظيم «الدولة»، فهل سيتراجع البحث عن الفكر القيامي ؟ قد يبحث المهزوم عن عزاء في هذا الفكر إلا أن كوك يتوقع تراجعا في الكتب والنشريات القيامية.

ولأن الكثيرين من أهل السنة في العراق يشعرون بالفزع من وحشية التنظيم فمن الأحسن لو تم تأجيل الساعة المحددة لوقت مقبل كما تقول المجلة.