﻿الشيخة موزا تشهد الاحتفال بمرور 5 أعوام على انطلاق حملة «صحتك أولا»

الدوحة – «القدس العربي»: احتفل القائمون على حملة «صحتك أولا»، التي تعنى بتغيير سلوكيات سكان قطر وتحفيزهم على اعتماد نظام غذائي متوازن بتحقيق عدد من الإنجازات التي ساهمت في تراجع بعض الأمراض والمشاكل الصحية التي انتشرت في السنوات الماضية.

وشهدت الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات احتفال وايل كورنيل للطب – قطر بمرور خمسة أعوام على انطلاق حملة «صحتك أولا» التي دشنتها الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وبمشاركة وزارة التعليم والتعليم العالي وأوكسيدنتال قطر للبترول وإكسون موبيل قطر واللجنة الأولمبية القطرية.

واطلعت الشيخة على نماذج توضيحية للمبادرات والنشاطات التي أطلقتها الحملة خلال الأعوام السابقة واستفاد منها جميع أفراد المجتمع وخاصة الشباب والأطفال وساهمت في تغيير السلوكيات الصحية الخاطئة لديهم.

وقد عملت الحملة منذ إطلاقها على تحقيق الأهداف التي رسمتها من أجل تشجيع أفراد المجتمع على انتهاج أنماط الحياة الصحية وتوعيتهم في هذا المجال كما شجّعت أفراد المجتمع على تغيير أنماط حياتهم وضرورة اتباع الأساليب الوقائية من الإصابة بالأمراض الشائعة في قطر كالسكري والسمنة، من خلال فعاليات وأنشطة استهدفت جميع الفئات العمرية مع التركيز على طلاب المدارس من أجل بناء جيل صحي ومعافى يمكنه المساهمة بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وقالت الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر في كلمة لها إن «صحة النشء من القضايا البالغة الأهمية عندما ننظر إلى مستقبل قطر، فهؤلاء سيضطلعون يوماً ما بدور بارز في مسيرة قطر ويتعيّن علينا من الآن توعيتهم حفاظاً على صحتهم، وأن نتحقق من قدرتهم على تحقيق كلّ ما يصبون إليه».

وأوضحت أن دولة قطر تأخذ على الدوام بزمام المبادرة في التغيير نحو الأفضل، وهذا ما تقوم به بالفعل حملة «صحتك أولاً» بدعم من مؤسسة قطر، فالهدف الأول منها تمكين الصغار والأُسر من إحداث تغييرات إيجابية يكون لها أكبر الأثر في حياتهم. وأضافت، استطعنا معً أن نجتذب آلاف الصغار، وأطلقنا برامج مبتكرة تعطيهم فهماً واضحا عن قيمة وأهمية التغذية السليمة والتمارين البدنية والصحة والعافية، وعن الدور المنتظر منهم في الوقاية من الأمراض طوال حياتهم». من جانبها، أكدت الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة أن وزارة الصحة العامة تلتزم بالعمل عن كثب مع حملة «صحتك أولاً» بهدف تثقيف الجمهور حول أفضل السبل للعيش بشكل صحي، وممارسة التمارين الرياضية والحفاظ على التغذية الجيدة والقدرة على اتخاذ القرارات الصحية.

وأضافت، «نحن ندرك تماماً أن الأمراض التي تسببها أنماط الحياة منتشرة بين السكان في قطر، وتشكل تهديداً لمستوى الحياة في حال لم نعمل معاً لمكافحة تلك الأنماط، ويتطلب ذلك، تعاوناً من الأطراف كافة، كالأفراد، والأسر، والعاملين، والمدارس والجهات الحكومية والذين يتشاركون جميعاً مسؤولية تطوير مجتمع أكثر صحة.

وجانبه، أشاد الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي بالشراكة الفعالة مع وايل كورنيل للطب –قطر لتنفيذ حملة «صحتك أولاً» في الوسط التربوي والتعليمي وذلك للعام الخامس على التوالي، مثمناً في هذا السياق مبادراتها الهادفة لتعزيز الوعي بأساليب وأنماط الحياة الصحية مثل مبادرة البيوت الخضراء بالمدارس ومبادرة الملصقات البحثية العلمية، والتي تفاعل معها الطلاب بصورة إيجابية. وقال «إن أهم ما يميّز حملة «صحتك أولاً»، هو انطلاقها من الواقع المجتمعي بعد دراسته وتشخيص قضاياه ومعالجتها بصورة علمية، لا سيّما ترسيخ ثقافة تناول الأطعمة الصحية من خلال إنتاج الغذاء بواسطة الطلاب أنفسهم في البيوت الخضراء، وإخضاع الممارسات الخاطئة كالتدخين وحوادث الطرق والعادات الغذائية غير الصحية والأمراض الناتجة عنها مثل السكري والبدانة وأمراض القلب والسرطان وغيرها، للبحث العلمي الرصين بواسطة الطلاب، ونشر معطياته على نطاق واسع، خاصة في ظل وجود هذه الممارسات والأمراض بدرجات متفاوتة في المجتمع، مما يضفي ميزة تفاعلية من قبل الطلاب تجاه هذه الحملة».

وقال الدكتور ثاني عبدالرحمن الكواري، أمين عام اللجنة الأولمبية «لقد كان العنصر الأساسي لاستمرار نجاح حملة «صحتك أولاً» خلال الأعوام الماضية وحتى الآن هو قدرتها على تسهيل طرق ممارسة الرياضة والنشاط البدني وجعلها أكثر متعة للناس من جميع الأعمار. وأشار إلى أن «صحتك أولاً» ركّزت على أهمية ممارسة التمارين الرياضية على اختلاف أنواعها، ولهذا الأمر، استضافت الحملة «سباق الألوان» الذي جمع 13 ألف شخص من جميع الأعمار على مدى سنتين متتاليتين، ركضوا ومشوا لمسافة 5 كيلومترات في أجواء من المرح وتحت غبار كثيف من الألوان. وفي السياق ذاته قال الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب – قطر: «الرعاية الصحية ليست سبيلاً لعلاج الأمراض بالدواء أو العمليات الجراحية، بل يجب أن تكون بالمقام الأول ثقافة أنماط حياة صحية للوقاية من الأمراض المزمنة.