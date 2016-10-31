﻿السجن 14 شهرا لسائق ياباني قتل امرأة أثناء ممارسته لعبة البوكيمون

طوكيو ـ د ب أ: قضت محكمة في اليابان الاثنين بحبس مواطن 14 شهرا وذلك بعدما قتل سيدة وأصاب أخرى أثناء ممارسته للعبة البوكيمون أثناء القيادة.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن محكمة توكوشيما الجزئية في غرب اليابان قضت بحبس السائق كيجي جو حيث أدانته بتهمة القيادة المتهورة مما أسفر عن وقوع ضحايا.

وكان الادعاء قد طالب بالحكم على السائق بالسجن 20 شهرا. وقال الادعاء إن جو كان مستغرقا في اللعبة عندما صدم سيدتين في شارع في مدينة توكوشيما في آب/أغسطس الماضي.

ويشار إلى أن هذا هو أول حادث مروري مميت تسجله اليابان بسبب لعبة البوكيمون.