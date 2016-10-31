﻿علماء يستخدمون السبانخ في الكشف عن المتفجرات

كامبريدج ـ د ب أ:زود باحثون من الولايات المتحدة نبات السبانخ بجزيئات نانونية بحيث أصبحت قادرة على الكشف عن المتفجرات في المياه الجوفية.

قام باحثون بمعهد ماساشوسيتس للتقنية في مدينة كامبريدج الأمريكية بزرع أنابيب كربونية بالغة الدقة في أوراق السبانخ.

وعندما امتصت السبانخ روائح مادة النيتروجلسرين المتفجرة أعطت إشارات فلورية قامت كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء بالتقاطها وتحويلها إلى إشارات إلكترونية كتحويلها على سبيل المثال إلى رسالة إلكترونية.

ورأى البروفيسور مايكل سترانو، أحد المشاركين في الدراسة، أن ما حدث «أحد الأشكال التي تبين كيفية تجاوز عوائق الاتصال بين النباتات والبشر».

وأوضح أن هذه الطريقة قابلة للتطبيق مع أي نبات حي.

ونشرت الدراسة الاثنين في مجلة «نيتشر ماتيرياليز» المتخصصة.