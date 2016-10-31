﻿مظاهرات في ألمانيا مع وضد بدء تدريس التربية الجنسية في المدارس

برلين ـ د ب أ: شهدت مدينة فيسبان، عاصمة ولاية هيسن الالمانية، الأحد مظاهرتين، تؤيد إحداهما البدء في تدريس مادة التربية الجنسية في المدارس فيما عارضت الأخرى هذه الخطوة.

وشارك أكثر من ألف شخص في المظاهرة المؤيدة لبدء تدريس مادة التربية الجنسية في المدارس.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقبل تنوع التوجهات الجنسية على اختلافها، من المثلية إلى اشتهاء التحول الجنسي إلى ازدواجية الميول الجنسية.

ونظم هذه المظاهرة تحالف يحمل اسم « تحالف التقبل والتنوع» والذي يشارك فيه أكثر من 100 حزب ونقابة وجمعية ومبادرة.

وفي المقابل، نظم مناوئون لهذه الخطوة مسيرة قبالة وزارة الثقافة في الولاية حيث أعربوا عن تخوفهم من تلقين تلاميذ المدارس دروسا في مثل هذا المجال في سن مبكرة. ونظم المسيرة المناوئة تحالف محافظ يحمل اسم « الزواج والعائلة» والذي كان قد أبــــــدى اعتراضه على خطوة مماثلة في ولاية بادن فورتمبرج. وجندت الشرطة الألمانية بأكثر من 1000 فرد لتأمين المظاهرتين.