منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة: اليمن على بعد خطوة واحدة من المجاعة

نيويورك- د ب أ- قال ستيفن أوبراين منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يوم الاثنين إن القتال في اليمن تسبب في “كارثة” جعلت أكثر من 21 مليون شخص في حاجة إلى شكل ما من المساعدات الإنسانية.

وقال أوبراين لمجلس الأمن إن 80% من اليمنيين (2ر21 مليون شخص) يحتاجون إلى المساعدات. ويتضمن ذلك أكثر من مليوني شخص يعانون من سوء التغذية.

وأضاف أوبراين أمام مجلس الأمن; الذي اجتمع لبحث الحرب في اليمن، إن البلاد على “بعد خطوة واحدة من المجاعة”.

وقال المنسق الأممي إن العنف الذي بدأ قبل 19 شهرا قد سلب من اليمنيين حياتهم وأملهم وحقهم في العيش بكرامة.

وأضاف أن “آلاف الأشخاص قتلوا وأصيب عشرات الآلاف واضطر أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى ترك منازلهم ويعاني سبعة ملايين آخرين من القلق من عدم معرفتهم من أين ستأتي وجبتهم الغذائية التالية”.

ودعا أوبراين الأطراف المعنية بالتوصل إلى اتفاق سلام من أجل إنقاذ ما تبقى من بنية تحتية واقتصاد وخدمات اجتماعية في البلاد.

ويسعى مجلس الأمن إلى الضغط على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية لإنهاء الحرب.

من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، لمجلس الأمن إنه سيعود إلى المنطقة فورا لمحاولة إبرام اتفاق سلام.

ورفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يوم السبت خطة أممية لإنهاء الحرب.

وقتل ما لا يقل عن 4125 مدنيا منذ بدأ الحملة الجوية للتحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين في اليمن منذ آذار/مارس 2015، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة لهذا الشهر.