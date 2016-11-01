إعلان جديد لحملة كلينتون يحذر من تحكم ترامب في ترسانة الأسلحة النووية الأمريكية





واشنطن- د ب أ- وصلت حملة هيلاري كلينتون الرئاسية إلى أرشيف الإعلانات السياسية التلفزيونية لإيجاد مادة لإعلان جديد أصدرته الحملة يوم الاثنين.

ويحذر الإعلان الجديد لحملة كلينتون من أن يسيطر ترامب على ترسانة الأسلحة النووية الأمريكية.

وقالت حملة كلينتون في بيان لدى الكشف عن الإعلان الجديد إن ترامب ناقش استخدام الأسلحة النووية بتهور.

وأضاف البيان: “لقد أثبت مدى التهور الذي سيكون عليه عندما يتعلق الأمر بأسلحة الدمار الشامل الفتاكة”.