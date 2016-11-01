البنتاغون: عمليات استعادة الرقة من قبضة تنظيم الدولة تبدأ خلال اسابيع

واشنطن- الاناضول- أكد البنتاغون نيته بدء عمليات استعادة مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” “خلال اسابيع″.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بيتر كوك، الأثنين، “نحن نشعر كلنا بأنه من المهم المحافظة على الضغط على داعش في هذه اللحظة المهمة، فيما تلفحهم حرارة العمليات في الموصل”.

ولفت إلى أن “جهود تحرير الرقة ستبدأ كما قال الوزير (الدفاع آشتون كارتر) خلال اسابيع″.

وقال متحدث البنتاغون أن معركة استعادة الرقة ستكون مليئة “بالفرص المختلفة” التي يمكن لأعضاء التحالف الدولي لمحاربة داعش “بما في ذلك تركيا” أن يلعبوا دوراً فيها. وأشار إلى وجود “حوارات مستمرة” مع هذه الدول في هذا المجال.

وأضاف كوك “أن الدور الذي لعبته تركيا في مجال مكافحة داعش ، كان ناجحاً جداً في تأمين وتعزيز الانتصارات على طول الشريط الحدودي، ولقد آذوا داعش”

وشدد على أنه “من مصلحة تركيا وعدد من شركائنا في التحالف (الدولي لمحاربة داعش) أن يلعبوا دوراً رئيسياً (في تحرير الرقة)”.

وتسود خلافات بين تركيا والولايات المتحدة حول إشراك “ي ب ك” في عمليات تحرير الرقة، كجزء من قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل عناصر هذا التنظيم الجزء الأكبر منه، بينما ترفض تركيا هذا الأمر قطعياً لكونه يهدد أمن حدودها.

وبرغم أن الولايات المتحدة وتركيا يتفقان على تصنيف تنظيم “بي كا كا” تنظيماً إرهابياً دولياً، إلا أن واشنطن ترفض تصنيف الذراع السوري للتنظيم “ب ي د” وجناحه العسكري في الخانة نفسها، وتتعاون معهما في محاربة داعش في سوريا، بينما تصنف تركيا، كلا التنظيمين على قائمة الإرهاب.