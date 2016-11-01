مواجهات عنيفة بين القوات المدعومة من تركيا و”سوريا الديمقراطية” في ريف حلب الشمالي

دمشق- د ب أ- اندلعت اشتباكات عنيفة فجر الثلاثاء بين مقاتلي ما يطلق عليه اسم “الجيش السوري الحر” المدعوم من تركيا وعناصر “قوات سوريا الديمقراطية” التي يشكل الأكراد أكبر مكون فيها في ريف حلب الشمالي عندما حاولت الأخيرة التقدم باتجاه مواقع الحر.

وقال قائد عسكري في “فرقة السلطان مراد” لوكالة الأنباء الألمانية إن “اشتباكات عنيفة جداً تجري بين مسلحيهم ومسلحي قوات سوريا الديمقراطية التي تحاول التقدم على محاور قرى كلجبرين وكفر كلبين وكفر خاشر بريف حلب الشمالي”، مشيرا إلى أنهم يحصلون على دعم مباشر من المدفعية التركية.

وأضاف أن فصائل الحر حققت تقدماً وسيطرت على عدة نقاط وأن قتلى وجرحى سقطوا من سوريا الديمقراطية.

وتمكن مقاتلو الجيش الحر الاثنين من التقدم نحو مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في ريف حلب الشمالي الشرقي، وتمكنوا من السيطرة على قرية بيلس والمزارع المحيطة بها جنوب غربي بلدة الغندورة، بعد معارك عنيفة.