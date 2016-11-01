قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية

تل أبيب- د ب أ- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين بأن قوات من جيش الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية عشرة فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

ولم تذكر الإذاعة الإسرائيلية التي أوردت الخبر ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية، إلا أنها أشارت إلى أن المعتقلين “مطلوبون لقوات الامن للاشتباه فيهم بالضلوع في نشاطات إرهابية والإخلال بالنظام العام”.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب الشعبي المحلي والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب”.