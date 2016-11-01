القوات العراقية تحرر أجزاءً من “كوكجلي” بوابة الموصل من الجهة الشرقية

نينوى- الأناضول- قال مسؤول عسكري عراقي، الثلاثاء، إن قوات من “جهاز مكافحة الإرهاب”، التابع لوزارة الدفاع، اقتحمت حي كوكجلي، أول أحياء مدينة الموصل (شمال) من الجهة الشرقية، في مسعى لتحريرها من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي، فيما تمكنت من تحرير أجزاء منها‎‎.

وفي تصريح للأناضول، أوضح الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، أحد قادة جهاز مكافحة الإرهاب المتواجد على رأس القوة المهاجمة، أن القوات العراقية اقتحمت حي كوكجلي (أول أحياء الموصل الشرقية) والاشتباكات تدور بين الطرفين”.

وأوضح الساعدي، أن “الاقتحام تم بعد تطويق كوكجلي مساء أمس، وبدأت الهجوم من محورين؛ على طرفي الطريق العام المتجه نحو مركز مدينة الموصل”.

وأضاف الساعدي، أن “مقاتلونا يشتبكون مع داعش في كوكجلي، وتمكنوا من تحرير الأجزاء الشرقية منها”.

وكوكجلي من أحياء الموصل يقع في الطرف الشرقي، وكان يُعتبر سابقاً خارج الموصل إلا أنه مع اتساع حدود المدينة، أصبح ضمنها.

وانطلقت فجر يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وبدأت القوات الزحف نحو الموصل من محاورها الجنوبية والشمالية والشرقية، من أجل استعادتها من قبضة “داعش”، الذي يسيطر عليها منذ 10 يونيو/ حزيران 2014، قبل أن تبدأ زحفا من المحور الغربي للمدينة مؤخرا.