الكويت تعتزم إنشاء مركزين صحيين للنازحين من الموصل

الكويت- د ب أ- أعلن القنصل العام لدولة الكويت في أربيل عمر الكندري الثلاثاء أن بلاده بصدد إنشاء مركزين صحيين للطوارئ في منطقة حسن شام شمالي الموصل لمعالجة العراقيين المتوقع نزوحهم من المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الكندري القول إن الكويت تعتزم إنشاء مركزين صحيين للطوارئ لتقديم الخدمات الطبية الضرورية للعراقيين المتوقع نزوحهم من الموصل.

وأشار إلى أن القنصلية تعمل على التنسيق مع وزارة الصحة بإقليم كردستان لتزويدها بالاحتياجات الطبية والأدوية، موضحا أنها ستسلمها في الأيام المقبلة عددا من سيارات الإسعاف المجهزة لتقديم الخدمات الصحية للنازحين في الإقليم.

وأوضح أن لدى القنصلية خطة طموحة لمساعدة الشعب العراقي في شتى المجالات.