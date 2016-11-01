أصالة تغضب من ميادة الحنّاوي بسبب المبلغ الذي طلبته منها

القاهرة ـ جدّد ظهور، الفنانة ميادة الحنّاوي، منذ أيام مع الإعلامي وائل الابراشي في برنامجه “العاشرة مساءً”، الأقاويل حول رفضها الظهور مع الفنانة “اصالة”، في حلقة خاصة من برنامج “صولا”، وهو ما أغضب اصالة مجدداً بحجّة أن المبلغ الذي عُرض عليها لا يليق بها.

وذكرت مجلة “نواعم” أن المبلغ الذي عُرض على ميادة كان كفيلاً بإعادتها الى مصر لتحلّ ضيفة على برنامج وائل الأبراشي ألا وهو 320 ألف جنيه، وهو المبلغ الذي قوبل بالرفض أثناء تفاوضها مع برنامج صولا، هذا بالإضافة الى أن ميادة تطرّقت خلال الحلقة الى خلافاتها مع زوجة الفنان الكبير الراحل محمد عبد الوهّاب التي تسببت بترحيلها من مصر قبل سنوات طويلة، وهو ما رفضت اصالة حينها الحديث عنه حتى لا تسبب لنفسها أي مشكلة.