حشد من المواطنين الجزائريين الغاضبين يعلقون لصّ من قدميه على جدار عارياً

الجزائر ـ اقدم حشد من المواطنين الجزائريين الغاضبين، على تجريد رجل من ملابسه وتعليقه على أحد الجدران، بعد أن قام بسرقة شيخ طاعن في السن بعد بيعه لبقرة، حسب تعليقات النشطاء.

ووقعت محاولة السرقة بسوق “بوييزان” بمدينة “اقبو” ولاية “بجاية”، فقام عدد من السكان بإلقاء القبض على اللص وتعليقه من قدميه شبه عار كالذبيحة على احد الأسوار، ثم تناوبوا على ضربه إلى أن تدخل رجال الأمن.

ومن غير المؤكد إن كانت السلطات قد تدخلت في الوقت المناسب وأنقذت حياة الرجل، أم أنه قضى نحبه من جراء الضرب المبرح.