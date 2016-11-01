مطعم يشترط حل معادلة رياضية لاستخدام” الواي فاي” فيه مجاناً

لندن ـ سمحت إدارة إحدى المطاعم باستخدام الوايفاي فيها مجاناً، ولكن مقابل شرط غريب، تضمن حل لغز رياضي للوصول إلى كلمة المرور، للشبكة الخاصة به.

وقرر مدير مطعم “يايا” في ولاية تكساس الأمريكية السماح لعملائه باستخدام شبكة “واي فاي” مجاناً، وهو مطعم يقدم أطباق تايلاندية بمدينة سان أنطونيو في مقاطعة بيكسار، واشترط لذلك حل معادلة رياضية معقدة تتحدى ذكائهم من أجل الحصول على كلمة المرور والدخول إلى شبكة الإنترنت.

ومن أجل الحصول على مساعدة، لجأ أحد رواد المطعم الذي صمم على معرفة كلمة السر واسمه “جوشوا جلوك” إلى مواقع ريديت (Reddit) للتواصل الاجتماعي، وطرح الأمر للنقاش، وكتب متسائلاً: أين عباقرة الرياضيات؟