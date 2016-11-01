ميلان يستهدف ضم 3 لاعبين في ميركاتو الشتاء

روما ـ كشفت تقارير صحافية إيطالية، عن رغبة ميلان في التعاقد مع 3 لاعبين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم الفريق، للمنافسة من أجل حصد مقعد أوروبي للموسم المقبل.

ومن المقرر أن يُباع النادي لمجموعة “سونينج الصينية” خلال شهر نوفمبر/تشرين ثان الجاري، من المالك الحالي سيلفيو بيرلسكوني، وتدعيم الفريق، وإعادة هيكلة النادي.

ولم يبرم النادي، صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويأمل مونتيلا المدير الفني للفريق، في تدعيم الفريق بشكل قوي، للمنافسة على المركز الثالث.

ووفقًا لصحيفة “كورييري ديللو سبورت”، فإن مونتيلا يسعى لضم مدافع، ولاعب خط وسط مبدع، وجناح.

وعلى مستوى الخط الدفاعي، يظل ماتيو موساكيو، هو الخيار الأول، حيث سعى الروسونيري لضمه في الصيف، ولكن فشلت المحاولة.

ويدخل الإسباني فابريجاس لاعب خط وسط تشيلسي، ضمن أحلام مونتيلا لتدعيم خط الوسط، لكن راتبه الباهظ سيعرقل إتمام الصفقة، ولذلك يعد ميلان باديلي لاعب فيورنتينا هو اللاعب الأقرب لضمه.