ريال مدريد يتفوق على برشلونة وأندية العالم في إحصائية جديدة

مدريد ـ أظهرت إحصائية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يتفوق على غريمه ومنافسه التقليدي برشلونة، وجميع أندية العالم، من حيث فاعلية أكاديميات الناشئين، على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن ريال مدريد، تربع على عرش صدارة أندية العالم، في قائمة أكثر أكاديميات الناشئين فاعلية.

وأظهرت الإحصائية، وجود 7 لاعبين في قائمة ريال مدريد الأول، أمضوا 3 سنوات بأكاديمية النادي “كاستيا”، حينما كانت أعمارهم تتراوح بين 15، و21 عامًا.

وأشارت إلى أن النادي الملكي، صدَّر 34 لاعبًا من الأكاديمية إلى أندية أوروبية أخرى، بمجموع 41 لاعبًا.

واللاعبون السبعة، الذين يعتمد عليهم زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي، هم: كيكو كاسيا، وألفارو موراتا، وكارفاخال، وماريانو، وناتشو فرنانديز، ولوكاس فاسكيز، بالإضافة إلى الحارس الصاعد روبن يانيز.

وجاء برشلونة، بحسب الإحصائية، في المركز الثاني بواقع 7 لاعبين أيضًا في قائمة الفريق الأول، بالإضافة إلى 30 لاعبًا من أبناء أكاديميته “لاماسيا”، انتقلوا إلى أندية أوروبية أخرى، بمجموع 37 لاعبًا.

واللاعبون السبعة، الذين قضوا 3 سنوات على الأقل بأكاديمية البرسا، ويتواجدون بتشكيلة لويس إنريكي، هم: جوردي ألبا، وأندريس إنييستا، وجوردي ماسيب، وسيرجي روبيرتو، ورافينيا، وبوسكيتس، وليونيل ميسي

ولا يعد جيرارد بيكيه، ضمن اللاعبين السبعة؛ نظرًا للفترة التي قضاها في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجاء في المركز الثالث، نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بواقع 6 لاعبين من أبناء الأكاديمية، في قائمة الفريق الأول، و28 لاعبًا، تم تصديرهم لأندية أخرى، بمجموع 34 لاعبًا.

واحتل نادي ليون الفرنسي، المركز الرابع بمجموع 29 لاعبًا، ثم أتلتيك بيلباو، وريال سوسيداد، الإسبانيين في المركزين الخامس، والسادس على الترتيب، بمجموع 25 لاعبًا.

وجاءت أندية روما الإيطالي، وأرسنال الإنجليزي، وموناكو ورين الفرنسيين، في المراكز من السابع إلى العاشر بالقائمة.